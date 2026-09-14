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Fatih’te iş yerinin fotoğraflarını çekip, saldırı hazırlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Fatih’te iş yerinin fotoğraflarını çekip, saldırı hazırlığı yapan 2 şüpheli yakalandı
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İstanbul Fatih’te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan motosikletli 2 şüpheliden birinin telefonundan daha önce kurşunlanan iş yerinin fotoğrafları çıktı.

İstanbul Fatih'te çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durdurulan motosikletli 2 şüpheliden birinin telefonundan daha önce kurşunlanan iş yerinin fotoğrafları çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Piyer Loti Caddesi'nde gece saat 03.15 sıralarında motosikletle gelen kişilerin bir iş yerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti. Şüphe üzerine durdurulan motosikletteki Y.A. (22) ve B.Y. (23) gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Y.A.'nın cep telefonunda iş yerine ait fotoğraflar bulunduğu tespit edildi. Y.A.'nın Küçükçekmece ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, 'tehdit ve 6136 SKM' suçlarından adliye sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri sonrası mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Y.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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