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İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?

İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede? Haber Videosunu İzle
İBB meclisinde CHP'li üyeye söylenen söz ortalığı karıştırdı: Kocan nerede?
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İBB Meclisi'nde AK Partili kadın bir üyenin CHP'li kadın meclis üyesine söylediği, "Senin kocan nerede?" sözleri ortalığı karıştırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Eylül ayı oturumunda gergin anlar yaşandı.  AK Partili kadın meclis üyesinin, CHP’li kadın meclis üyesine söylediği "Senin kocan nerede?" sözleri tansiyonu yükselti. CHP'li üye AK Partili üyeye sert sözlerle tepki gösterdi.

"'KOCAN NEREDE?' DİYE SORMAK AHLAKSIZLIKTIR"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da AK Partili üyeye tepki gösterdi. Aslan, meclis kürsüsünden şu ifadeleri kaydetti:

"Kıymetli meclis üyeleri. Hepimizin ailesi var. Cenab-ı Allah kulu zengin de yapar, fakir de. Düşürür de, kaldırır da. Birinin durumuyla alay etmek, gırgır geçmek, birini küçük düşürmeye çalışmak, 'Eşin nerede, kocan nerede?' diye sormak insana yakışmaz, ayıptır, ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Ne demek 'Kocan nerede?' ya? Sen kimsin, böyle bir soruyu soruyorsun?

Bir kadının bir kadına böyle bir konuşma yapmasını 2026 yılında etik bulmuyorum, doğru bulmuyorum tüm kadınlardan İBB Başkanvekili olarak özür diliyorum. İnsanın insana saygısı olması lazım."

Kaynak: Haberler.com
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