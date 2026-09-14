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İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama
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Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, ligdeki Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstifası hakkında konuşan deneyimli hoca, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm'' dedi.

  • İsmail Kartal, Roma maçı sırasında tribünden kafasına su şişesi isabet ettiğini ve bu duruma üzüldüğünü belirtti.
  • Kartal, yönetimle yaptığı görüşme sonrası herhangi bir problem olmadığını ve görevine devam ettiğini açıkladı.
  • Kartal, Gaziantep FK maçına 3 puan almak için çıkacaklarına ve oyuncularına güvendiğine dair ifadeler kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

''KAFAMA SU ŞİŞESİ GELDİ''

''Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan İsmail Kartal, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok, devam ediyorum. Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." dedi. 

''KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ''

Mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kim oynarsa oynasın, her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da sahaya çıkacak oyuncularıma çok güveniyorum. Gayet iyi çalıştık. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYıldırım Uzunpınar:

bugün ne sebep bulacak

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