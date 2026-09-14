Haberler

Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var

Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Güncelleme:
+12 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumuyla gündeme gelen yeni emeklilik reformu kapsamında, doğrudan taban maaş artışı yerine "aile gelir sigortası" modeline geçilmesi hedefleniyor. Hanelerin toplam finansal durumunu esas alacak yeni sistemle sosyal yardımlar ve emekli maaşlarının entegre edilmesi planlanırken, uygulamanın ipuçları OVP'deki transfer harcamaları artış hedeflerine de yansıdı.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısındaki sunumuyla emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı.
  • Yeni düzenlemede doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.
  • Orta Vadeli Program'da emekli ödemeleri, burslar ve sosyal yardımları kapsayan transfer harcamaları kaleminde 2027 yılı için yüzde 33,1'lik artış öngörüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumla emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Yeni düzenlemede, doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.

Türkiye'de emekli aylıklarına yönelik kapsamlı bir reform hazırlığı başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK toplantısında yaptığı sunumla gündeme gelen yeni düzenlemede, doğrudan taban maaş artışı yerine hanelerin toplam finansal durumunu esas alan bir mekanizmaya geçilmesi planlanıyor.

TABAN MAAŞ YERİNE HANE GELİRİ ESAS ALINACAK

Ekonomim gazetesinde yer alan habere göre emekliler cephesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in AK Parti MKYK sunumında işaret ettiği üzere yeni bir modele geçiş hazırlığı yapılıyor.

Yeni çalışma kapsamında, en düşük emekli aylığının doğrudan yükseltilmesi uygulamasının kademeli olarak değiştirilmesi hedefleniyor. Hazırlıkları süren "aile gelir sigortası" modeliyle, her haneye belirli bir tutarda aylık girmesi devlet güvencesine alınacak. Bu yöntemle sosyal yardım ödemeleri ile emekli maaşlarının entegre edilmesi amaçlanıyor.

OVP RAKAMLARINDA TRANSFER HARCAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Planlanan sistem değişikliğinin ipuçları Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan bütçe hedeflerine de yansıdı. Devletin emekli ödemeleri, burslar ve sosyal yardımları kapsayan "transfer harcamaları" kaleminde 2027 yılı için yüzde 33,1'lik bir artış öngörüldü.

Kaynak: Haberler.com
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
81 ilde savcılıklara kritik talimat! Çocukları hedef alan içeriklere anında müdahale edilecek

Bakan Gürlek imzasıyla 81 ile genelge! Kapsamında çocuklar var

Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhammed Demirkol:

olanıda alın kurtulalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

Türkiye yüzyılında emeklilere dilenciye sadaka verir gibi iki buçuk lira için bir sürü şart koşuyorlar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı

Trabzonspor sağ gösterip sol vurdu! Şenol Güneş derken...
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Suriye'de protestolar alevleniyor! Şara'nın fotoğrafını ezdiler

Protestolar alevlendi! Cumhurbaşkanının fotoğrafını böyle ezdiler
Kenan Yıldız'ın son görüntüsü korkuttu

Kenan'ın son görüntüsü korkuttu
Galatasaraylılara bayram ettiren Osimhen gelişmesi

Milyonların beklediği haber geldi!

Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
5 yıl boyunca ağrı kesici kullandı, böbreklerini kaybetti! Hayatını eşinin bağışladığı böbrek kurtardı

Kontrolsüz kullandığı ilaçlar öldürüyordu! Canını en yakını kurtardı