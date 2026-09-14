Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Mutlak butlan kararı sonrası çalkantılı süreçten geçen Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler yaklaşan kurultaya çevrildi. Çok adaylı geçmesi beklenen genel başkanlık yarışında sahneye çıkan ilk isim Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı oldu. Atıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ederek kurultayda aday olacağını ifade etti.

"İZİN VEYA İCAZET ALMAYA GELMEDİM"

Görüşmenin ardından Milliyet’e açıklamalarda bulunan Aytuğ Atıcı, ziyaret amacının "izin almak, icazet almak veya destek istemek" olmadığını vurguladı. Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan Atıcı, Genel Başkan'a yönelik şu ifadeleri kullandığını aktardı: "Aday olmanızı çok istemem. Çünkü çok yıprandınız. ‘Partiyi güvenli bir limana getireceğim’ dediniz. Bu kişi benim. Beni tarif ettiniz. Gemiyi teslim edeceğiniz kişilerden birisi benim. Etrafınızdaki birçok insan size ‘aday olmak zorundasınız’ diyecek. Ben sizin yerinizde olsam böyle bir şeyi istemem."

Aytuğ Atıcı

KILIÇDAROĞLU: "HAYIRLI OLSUN, PARTİYİ TOPARLAMAMIZ LAZIM"

Aytuğ Atıcı’nın adaylık beyanını dinleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Atıcı’ya, "Hayırlı olsun. Çalışmak iyidir. Partiyi toparlamamız lazım" yanıtını verdiği öğrenildi. Çok adaylı bir yarışa sahne olması beklenen kurultay öncesinde atılan bu adım, CHP kulislerindeki hareketliliği daha da artırdı.