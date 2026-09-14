Haberler

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı

Geçen hafta milyonlar onu konuştu, paylaşımlarını görenler tanıyamadı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A'da oynanan Genoa-Frosinone karşılaşmasında görev yapan İtalyan hakem Giuliana Vigile, dikkatleri üzerine çekti. Vigile'nin saha dışındaki bazı paylaşımlarını gören futbolseverler, hakem formasıyla karşılaşmalarda gördükleri ismi tanımakta güçlük çekti.

Serie A'da oynanan Genoa-Frosinone karşılaşmasında görev yapan Giuliana Vigile, maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. İtalyan hakemin karşılaşmadaki görüntülerinin ardından saha dışındaki paylaşımları da merak konusu oldu.

PAYLAŞIMLARINI GÖRENLER TANIYAMADI

Giuliana Vigile'nin kişisel hesabında yer verdiği bazı karelerde plajda ve günlük hayatında verdiği pozlar dikkat çekti. Vigile'nin bu fotoğraflardaki görünümü ile hakem formasıyla sahadaki görüntüsü arasındaki fark, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SAHA DIŞINDA BAMBAŞKA BİR TARZ

Karşılaşmalarda hakem formasıyla görülen Vigile'nin saha dışında tercih ettiği farklı tarz, fotoğrafları görenlerin ilgisini çekti. İtalyan hakemin paylaşımlarını ilk kez gören bazı futbolseverler ise Vigile'yi tanımakta zorlandı.

Kaynak: Haberler.com
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru

10 bin TL'ye kiralık konut! Başvurular başladı, işte aranan şartlar

Altın için tehlike çanları çalıyor

Altın için tehlike çanları çalıyor
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

Fenomen gelin adliyeye böyle sevk edildi! Şal detayına dikkat
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Sait Sabuncu:

nazar değmesin...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Gökhan Kırdar yine sahaya indi, herkes onu konuştu

Dün gece yine herkes onu konuştu!
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu

E-ticaret devi, ölümlü kaza sonrası operasyonlarını durdurdu
İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar! Uçağın iki lastiği patladı

İstanbul Havalimanı'nda korku dolu dakikalar
Balkonda sopalı dehşet kamerada! Genç kadının elinde sadece çarşaf vardı

Kadına sopalı dehşet kamerada! Çığlıkları böyle yankılandı