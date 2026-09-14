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Almanya'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü

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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de küçük bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Heinsberg'de küçük bir uçağın tarlaya düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Heinsberg polisi, Erkelenz kenti yakınlarında sabah saatlerinde Cessna tipi küçük bir uçağın tarlaya düştüğünü belirtti.

Polis, kazada uçakta bulunan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

Uçağın tamamen parçalandığı, enkazın birkaç ağacın bulunduğu tarla kenarına yayıldığı belirtilirken, kazada ölenlerin kimlikleri ve mürettebata ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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