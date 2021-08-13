Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
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Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, Bartın'da 1 kişi aranıyor. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi.

Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kastamonu'da 29, Sinop'ta 2 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan edildi.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Son olarak 31 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine ziyarete gitti. Bölgede halka seslenen Erdoğan; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği anlatıldı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

AFETZEDELERİN YEMEK İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Türk Kızılay'a ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi. Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil mutfak tırının sevk edildiği bildirildi.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

BÖLGEYE 20 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Bartın genelinde elektrik verilmeyen köyün kalmadığı vurgulanan açıklamada, Kastamonu'da 112, Sinop'ta 86 köyde elektrik bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 70 personelle 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu belirtildi. Ayrıca AFAD şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise 472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

BAKAN SOYLU DA BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün gece Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
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Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 31'e yükseldi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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