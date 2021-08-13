Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
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Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği belirtildi. Bartın'da kaybolan 1 kişi ise halen aranıyor.

Karadeniz bölgesindeki sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan sel ve heyelan felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Su baskınları nedeniyle evlerin yıkıldığı, yüzlerce vatandaşımızın tahliye edildiği bölgede yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye ulaştı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

KASTAMONU'DA 25, SİNOP'TA 2 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD'dan yapılan açıklamada, Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan aşırı yağış sonucu Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı. Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 77 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 2333 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 225 iş makinesi, 15 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 15 arama-kurtarma köpeği, Sinop'ta 1532 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 135 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 2 arama-kurtarma köpeği ile görev yapılmaktadır."

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

BAKAN SOYLU İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün gece Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, sel felaketiyle ilgili, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (2)
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde konuştu: (1)
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi - Haberler
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