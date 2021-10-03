Son dakika... İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.