Son dakika... İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü - Haberler
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Son dakika... İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika... İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü

Son dakika haberleri... İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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