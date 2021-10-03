Son dakika... İtalya'da düşen küçük uçakta 8 kişi öldü
AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın Milano kentinde kalkıştan kısa süre sonra düşen uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Milano Linate Havaalanı'ndan Sardinya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple düştü.
8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİUçağın, Milano'nun San Donato muhitinde inşaat halinde otopark olarak kullanılan binanın üzerine düştüğü, olayda biri çocuk 8 kişinin öldüğü bildirildi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Uçağın düştüğü bölgede yaşayanların güçlü bir patlama hissettiği, olay yerine itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.
AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri