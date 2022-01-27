Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'

İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Nitekim çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri Bakanım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ülke genelinde yaşanan kar yağışı sonrasında İstanbul'da yaşanan görüntülerin sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu kar yağışını bir bereket olarak görüyorum. Asla bir felaket olarak telakki etmiyorum. Zira kuraklığın ülkemizde hakikaten ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği ve birçok yerlerde meyve, sebze gibi her şeyde sıkıntı yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Bütün tarımda yaşanan sıkıntılar ortada. Hep yağmur yağmur diye bekledik. Şimdi de kar yağışı gelince de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Kar yağışını engellemek elimizde değil. Ama karın sebep olduğu, özellikle ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde. Burada idareyi elinde tutan kimse gerekli tüm tedbirleri almak durumunda. Ancak bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tabii İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış bir insanım. İstanbul'un neresinde ne var, sıkıntılar nelerdir, nasıl oluyor, nasıl giderilir bunları da bilen birisiyim. Tabii, tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyrukları oluşturursa herhalde bunun bir sorumlusu veya sorumluları vardır. Vatandaşlarımız saatlerce yollarda mahsur kaldı. Bunları ekranlarda izledik. Üstelik daha önceki yılların altında bir miktar kar yağışı söz konusuydu. Buna rağmen İstanbul'da bu sorun gereken yol tuzlama ve yol açma çalışmalarının yapılmamasından kaynaklandığını ilçe belediyelerinden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu tam anlamıyla basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız. Kış mevsimine girerken tüm tedbirlerinizi almalısınız. Ne yazık ki daha önceki yürüyen uygulamaları bile devam ettiremeyen bir yönetimin elinde şuan da İstanbul. Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Nitekim çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri Bakanım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımı hemen o gece İstanbul'a gönderdim. Süleyman Bey ve Adil Bey ile yaptığım görüşmeden sonra, 'süratle siz İstanbul'a intikal etmelisiniz ve orada yerinden bu çalışmaları koordine etmelisiniz' dedim."

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"BEN GECE SAAT 03.00'E KADAR İŞİ TAKİP ETTİM"

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıkların yaşanan kar yağışları sonrasında aktif bir şekilde görev alanlarında hemen gerekli çalışmalara başladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak değişen hava şartlarına göre sorumluluğunda bulunan yol ağında gerekli önlemleri aldılar. 2021-2022 yılı kış programı toplam 68 bin 960 kilometre yol ağımızda uygulanıyor. Kar ve buz ile çalışma programımız bu programa göre yapılıyor. Bu çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleştiriliyor. 10 bin 916 makine ve ekipman, 12 bin 645 personel görev yapıyor. Siz kalkar da belediyenizde vesaire insanları dışarı döker, onların yerine İstanbul'u hiç tanımayan bilmeyen insanları, belediyeye boca ederseniz işte böyle sıkışır kalırsınız. Güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan kapanan yollar ve anlık trafik kameralar ile takip ediliyor. Bu son yağış ile ayrıca yolda kalan araçlara, KGM, AFAD, Kızılay ve Valilikler ile koordineli müdahale edilerek insani ihtiyaçların da karşılanması sağlandı. Ben mesela gece saat 03.00'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarım ile irtibat halinde oldum ve karayollarındaki çalışmaları da bizzat kendileri ile koordine ederek izledim. Sağ olsun arkadaşlarımızın da İstanbul'a vararak ve orada bizzat işin başında durarak çalışmaları takip etmeleri bizleri rahatlattı" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI, CHP'Lİ BELEDİYELERİN PROJELERİNİ ENGELLİYOR İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurtiçi borçlanma veya kendi kredileri ile proje üretmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir. Konunun hükümet ile de bir ilgisi yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhalefet belediyelerince, projelerinin hükümet tarafından engellendiği iddialarının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir 'yalan' söz konusu. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkıp Cumhurbaşkanlığı veya Plan Bütçe Başkanlığı'ndan talepte bulunur ve bu talebin tüm teknik incelemeleri vesaire yapılır ve gereken karar alınır. Tabi bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek gibi bir dertleri, gayretleri, kabiliyetleri olmayanlar ne diyor? 'Engelleniyoruz'. Söyledikleri şey bu. Şimdi burada tüm milletime böyle bir şeyin olmadığını somut rakamlar ile anlatmak istiyorum. Milletim bunları bilsin. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar 2019 yılından bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır. AK Parti'ye, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve diğer partilere mensup belediyelerin gelirlerinde yapılan artış aynı orandadır. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında 13 milyar 848 milyon lira Merkezi İdare'den pay alırken, bu rakam 2021'de 25 milyar 376 milyon liraya çıkmıştır. Düşmüş mü, artmış mı? Aynı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin payı 4 milyar 606 milyon liradan 8 milyar 304 milyon liraya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin payı ise 4 milyar 564 milyon liradan 7 milyar 274 milyon liraya yükselmiştir. Mukayese olması açısından benzer rakamlarda genel bütçe payı alan AK Parti'li ve CHP'li iki belediyeyi burada ayrıca karşılaştırmak istiyorum. AK Parti'li Samsun Büyükşehir Belediyesi 2019'da 673 milyon lira, CHP'li Tekirdağ Belediyesi 697 milyon lira genel bütçe payı alırken, bu rakam 2021'de Samsun'da 1 milyar 178 milyon liraya, Tekirdağ'da 1 milyar 204 milyon liraya çıkmıştır. Üstelik Samsun'un nüfusu 1 milyon 360 bin, Tekirdağ'ın nüfusu 1 milyon 80 bindir. Tekirdağ'ın nüfusu daha az. Yani Samsun 280 bin fazla nüfusa sahip olduğu halde bu rakamlar ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi mesele genel bütçeden alınan payın adaletsiz veya haksız dağıtımı değildir."

"CUMHURBAŞKANI, CHP'Lİ BELEDİYELERİN PROJELERİNİ ENGELLİYOR İDDİASI KOSKOCA BİR YALANDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, belediye yönetimlerinin kendi kredileri ve yurtiçi krediler ile yapacakları yatırımda ve projede kendi kararlarını kendilerinin verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı, CHP'li Belediyelerin projelerini engelliyor iddiası koskoca bir yalandır. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, sadece belediye yatırımlarının finansmanında kullanılacak dış kredilerin değerlendirmesini yapar. Yurtiçi borçlanma veya kendi kredileri ile proje üretmek isteyen belediyeler bunun kararını kendileri verir. Konunun hükümet ile de bir ilgisi yoktur. Yani iş yapmak istiyorsanız, kimse sizin önünüzü kesemez. Ne Cumhurbaşkanlığı, ne AK Parti engel olmaz, olamaz. Bununla ilgili somut rakamları da ayrıca vereyim. Vatandaşlarım bunları bilsin. Örneğin İstanbul'da 2014-2019 arasındaki dönemde Büyükşehir Belediye Meclisine 22 borçlanma dosyası gelmiş, CHP bunun 20'sine hayır oyu vermiştir. CHP'nin hayır oyu verdiği borçlanma dosyalarının arasında İstanbul'da şuan da işleyen ve yapılmakta olan tüm metro projeleri de vardır. Buna karşılık 2019-2021 döneminde aynı mecliste CHP yönetimi 50 borçlanma dosyası getirmiş, AK Parti grubu bunun sadece 1'ine hayır oyu kullanmıştır. Gerçekten ayakları yere sağlam basan, gerekli idari ve teknik hazırlıkları tekemmül ettirilmiş hiçbir proje belediye hangi partiye ait olursa olsun finansman sorunu yaşamaz. Siz avam proje ile ortada gerçek bir proje olmadan sadece niyetle dış borçlanmaya çıkarsanız elbette sonuç alamazsınız. CHP'li olsanız da alamazsınız, AK Parti'li olsanız da alamazsınız. Yani burada mesel parti değil. Kanun meselesidir, usul meselesidir, ülkenin ve şehrin imkanlarını doğru kullanma meselesidir. Vatandaşlarımızın şu gerçeği özellikle bilmesini istiyorum. Biz kimseyi engellemiyoruz. Onlar kendi becerisizlikleri, kendi kötü yönetimleri, kendi yanlış tercihleri sebebiyle belediyeleri borç batağına sokmuştur. Bunların kendi partileri içinde iktidar kavgası vermekten başka maharetleri de yoktur. Bunların ülkenin ve milletin geleceği için herhangi bir vizyonları projeleri hatta böyle bir dertleri de yoktur. Dolayısıyla bunlardan eser ve hizmet beklemek beyhude gayrettir. Biz Marmaray'ı yaparken bizim önümüze yine kim çıktı biliyor musunuz? Bu CHP zihniyeti çıktı ve biz 3-4 yıl önce Marmaray'ı bitirecekken bu CHP zihniyetinden dolayı, bu gecikme ile bitirdik. Biz Marmaray'ı ücretsiz yapacağız dedik ve Marmaray vatandaşları o gece ücretsiz taşıdı. İşte böyle bir zamanda Marmaray insanımıza nasıl fırsat sağlıyor çok açık net ortada."

"MAALESEF İBB ADETA 1994 YILINDA DEVRALDIĞIMIZ DÖNEME GERİ DÖNMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batılı kredi değerlendirme kuruluşları, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye'lerini finansal sıkıntılar sebebi ile 'riskli' kategoriye almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belediyelerin gelirlerinin bir buçuk katı kadar borçlanması gerektiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ise bu oranın aşıldığı iddialarının sorulması üzerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediyeleri bütçe gelirlerinin en fazla bir buçuk katı kadar borçlanabilir. Bu işin teknik boyutu ve bu yeni değil. 2005 yılından beri var. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mart 2019'daki borç tutarı 28 buçuk milyar liraydı, üstelik bunun 6 milyar lirası kendi kurumları ile arasındaki borç-alacak ilişkisinden, yani fiili değil, bilanço borcundan oluşuyordu. Bir cebinden al, öbür cebine koy. Müteahhitlere yani devam eden borçta 5,2 milyar liraydı. Kalan 17,3 milyar liralık borç ise vadesi 30 yıla yayılmış ve çok uygun şartlarda alınmış borçlardı. Halbuki kanuna göre borç limitinin, gelirinin yüzde 150'sini yani 32,3 milyar lirayı geçmemesi gerekiyordu. 2022 için öngörülen borçlanmalar ile bu rakam 73 milyar liranın üzerine çıkacaktır. Peki neden böyle bir tablo ortaya çıktı? 2018 yılında İstanbul Büyükşehir'de belediye öz gelirlerinin toplam gelirlere oranı yüzde 32 seviyesinde iken bu oran 2020'de yüzde 14'e gerilemiştir. Bununla paralel şekilde merkezi idareden gelen kaynak 2018 yılında toplam gelirlerin yüzde 68'ini, bu oran 2020'de yüzde 86'ya yükselmiştir. Daha açık bir ifade ile İstanbul'da beceriksiz ve liyakatsiz yönetim sebebi ile belediyenin öz gelirleri yok edilmiş, giderlerin tamamı merkezi yönetimden gelen para ile karşılanmaya çalışılmıştır. Böyle olunca da işler tıkanmaya başlamış, Belediye hızla borç batağına saplanmıştır. Bilindiği gibi Batılı kredi değerlendirme kuruluşları, CHP'li İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye'lerini finansal sıkıntılar sebebi ile 'riskli' kategoriye almıştır. Maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi adeta 1994 yılında bizim devraldığımız döneme geri dönmüştür. Rabbim 2024'e kadar İstanbul halkının yardımcısı olsun. Biz hükümet olarak kendi sorumluluk alanımızda, ilçelerde de AK Parti Belediyeleri olarak kendi sınırlarımız içinde İstanbul'a hak ettiği hizmetleri vermeyi sürdüreceğiz."

"BİZİM İRAN'A FALAN BİR BORCUMUZ KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL"

İran'ın Türkiye'ye enerji akışını kesmesi hakkındaki gelişmelerdeki son durumun sorulması üzerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir kere İstanbul Büyükşehir Belediyesi değiliz. Bizim İran'a falan bir borcumuz kesinlikle söz konusu değil. Tam aksine bu iddialar yalandır ve Cumhurbaşkanı İbrahim Bey ile yaptığım görüşmede de kendilerine söyledim. Onlar bir arızadan ötürü bu işi 10 gün 15 gün erteleme durumumuz olacak dediler. Biz kendilerine daha önceden bu işin Haziran'a kadar ertelemek suretiyle, eğer bu gaz akışı devam ederse biz de bu sert geçen kışı daha rahat şartlarda atlatırız dedik. Tabi şuan İran'da da kış şartları çok sert, onlar da bundan dolayı bir sıkıntıları olduğunu bana ifade etti. Bütün bunlar ile beraber, 'en kötü şartlarda bir 10 gün burada eğer esneme yaparsak bu süreci atlatırız' dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada da tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan bir ekibi gönderdik. Ayrıca BOTAŞ'tan bir ekip orada. Onlar da görüşmelerini yapıyor, öyle zannediyorum ki, fevkalade bir durum olmadan 10 gün bilemediniz 15 gün içerisinde tekrar bu doğalgaz akışı devam edecek. Tabi ki tedbirlerimiz var. Biliyorsunuz Tuz Gölü'nün altında bir depolama çalışmamız, bunun yanında gemilerimiz ile gelen doğalgazlarımız var. Bunlarla beraber gaz akışının sağlanması da gerçekleşecek ve kış ortasında vatandaşımızı birinci derecede korumak durumundayız" şeklinde konuştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel