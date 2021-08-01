Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım

Yaklaşık 4 gündür devam eden orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Yangın bölgesinde bulunan ve sık sık vatandaşları bilgilendiren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bir tehlikeye dikkat çekerek, "Yangının söndürülmesinin zor olduğu durumla karşı karşıyayız. Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmalıyız. Sabah çalışmalarımızı bu duruma göre koordine edeceğiz" dedi.