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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde dün yapılan aslan ihbarının ardından başlatılan arama çalışmalarına ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını, ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş görüntülerdeki hayvanın da aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

İŞTE ASLAN SANILAN HAYVANIN GÖRÜNTÜLERİ

İhbarın yapıldığı ilk dakikalara ait söz konusu güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Özel bir sitenin bahçesinde görülen hayvanın farklı açılardan kaydedilen görüntüleri incelemeye alındı. 23 Kasım'da ekiplere ulaşan görüntüler üzerinde yapılan incelemede, söz konusu hayvanın aslan olmadığı değerlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPILDI

İstanbul Valiliği, Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbara ilişkin yürütülen çalışmaların ayrıntılarını açıkladı. 22 Kasım akşamı spor tesislerinin üst kesimindeki ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, söz konusu hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekiplerinin de çalışmalara katıldığı belirtildi. Bölgenin termal kameralı dronla havadan, ekipler tarafından ise karadan tarandığı, ayrıca yemleme yapılarak hareket sensörlü fotokapanların kullanıldığı aktarıldı.

HAYVANIN ASLAN OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Yürütülen saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna ilişkin herhangi bir somut bulguya rastlanmadığını açıklayan Valilik, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin de incelendiğini bildirdi. İncelemeler sonucunda görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği belirtildi. Valilik, konuyla ilgili yeni bir bilgi ulaşması halinde ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğunu duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi