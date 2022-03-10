İki polise ateş açarak şehit eden saldırgan ölü ele geçirildi
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Şanlıurfa'da dur ihtarına uymadıkları için yaşanan takip sırasında araçtan ateş açarak iki polisimizi şehit eden iki saldırgandan biri olan Mehmet Aslan, ölü ele geçirildi. Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" oldu. Öte yandan olayın görüntüleri de ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Mevlana Caddesi Ortadoğu Sağlık Merkezi kavşağında meydana gelen olayda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takip ettikleri şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili durdurmak istedi. Otomobilde bulunan 2 şüpheli, polislere ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memurları Cemal Bozkurt (32) ile Abdullah Yasir Binici (30) yaralandı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt ve komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binici tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Öte yandan Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt'u şehit eden Mehmet Aslan (42), ölü ele geçirildi.
Şanlıurfa'da 2 polisi şehit eden şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, Haliliye ilçesine bağlı Mardin yolu üzerindeki Kaynaklı kırsal Mahallesi yakınlarında izine ulaştı. Teslim ol çağrısına silahla karşılık veren zanlı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada zanlı vurularak etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" açıklamasında bulundu.
Mehmet Aslan'ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.
2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor. Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan'ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.