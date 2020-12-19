Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
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Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı

19.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:57

Son dakika! Gaziantep'te şehir merkezindeki bir özel hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patlaması sonrası yangın çıktı. Yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZINDAN KAYNAKLANDI

SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yangında; Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

14 HASTA BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" ifadesine yer verildi.

"İLGİLİ BİRİMLER OLAY MAHALLİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından patlamayla ilgili şu mesajı paylaştı: "Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimiz olay mahallinde gerekli tedbirleri almaktadır. Geçmiş olsun Gaziantep"

Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı

Ayrıntılar geliyor...

Hastaneden ilk görüntüler:

Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
Son Dakika! Gaziantep'te bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı: 8 ölü, 11 yaralı
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