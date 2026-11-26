Adana'da evde ölü bulunan şahsın kardeşi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelinin ağabeyinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım akşamı Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde ağabeyi Musa Soyarslan'ı (48) yerde hareketsiz yatarken bulan H.S. (35), polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa Soyarslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Soyarslan'ın kardeşi H.S. gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Musa Soyarslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra yakınları tarafından teslim alınan Soyarslan'ın cenazesi, Tufanbeyli'de toprağa verildi.

Yapılan ilk otopside Musa Soyarslan'ın kafasında birkaç yerde bıçak kesisi, çene altında cam kesisi ve yüzünde morluklar tespit edildi. H.S.'ye bu izler sorulduğunda ağabeyinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemede Musa Soyarslan'ın öldükten sonra banyo yaptırıldığı de belirlendi. H.S., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı