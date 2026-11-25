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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Villarreal karşı karşıya geldi. Prag'daki mücadeleyi spanyol temsilcisi Villarreal, 1-0 kazandı.

VILLARREAL TEK GOLLE SEVİNDİ

Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol olmadı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Tajon Buchanan, takımına galibiyeti getirdi.

İSPANYOL EKİBİNDEN KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir zafer elde ederek 6 puana yükseldi. Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.

VILLARREAL, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK

Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Villarreal, 20 Ocak 2027 tarihinde temsilcimiz Fenerbahçe'ye İstanbul'da konuk olacak.