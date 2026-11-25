Villarreal'den Fenerbahçe maçı öncesi Prag deplasmanında kritik galibiyetGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Villarreal, deplasmanda Slavia Prag'ı 1-0 mağlup etti ve 6 puana yükseldi. Villarreal, bir sonraki maçta Fenerbahçe'ye İstanbul'da konuk olacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Villarreal karşı karşıya geldi. Prag'daki mücadeleyi spanyol temsilcisi Villarreal, 1-0 kazandı.
VILLARREAL TEK GOLLE SEVİNDİ
Fortuna Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol olmadı. Karşılaşmanın 62. dakikasında sahneye çıkan Tajon Buchanan, takımına galibiyeti getirdi.
İSPANYOL EKİBİNDEN KRİTİK 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir zafer elde ederek 6 puana yükseldi. Slavia Prag ise 1 puanda kaldı.
VILLARREAL, FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Villarreal, 20 Ocak 2027 tarihinde temsilcimiz Fenerbahçe'ye İstanbul'da konuk olacak.