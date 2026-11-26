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Boston'da 10 dolarlık kazı kazan biletiyle 1 milyon dolar kazanan El Salvadorlu göçmen, ödülünü aldıktan kısa süre sonra gözaltına alındı. Göçmenin ödülünün akıbeti henüz belli değil.

KISA BİR KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Anadolu Ajansının (AA) aktardığına göre, Mayıs 2013'te ABD'ye yasa dışı yollarla giren Velasquez-Morales hakkında, 2014'te bir göçmenlik hakimi tarafından sınır dışı kararı verilmişti. ICE Boston ofisinin açıklamasına göre göçmen, 24 Kasım Salı günü East Boston'da yürütülen operasyonda gözaltına alındı.

Fox News'e konuşan üç ICE kaynağı, Velasquez-Morales'in memurlar üzerine geldiğinde kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede yakalandığını öne sürdü. Kaynaklar, o anların memurların yaka kameralarına kaydedildiğini de ileri sürdü. Göçmen, kazanan bileti de aynı mahalledeki bir marketten almıştı.

DEV ÇEKLE POZ VERDİĞİ FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Massachusetts Eyalet Piyangosu ödülü 18 Kasım'da, Boston'un Dorchester semtindeki genel merkezinde teslim etti. Kurum, 3 gün sonra Velasquez-Morales'in dev boyutlu 1 milyon dolarlık çekle gülümsediği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Velasquez-Morales'in 10 dolarlık bir kazı kazan bileti oynadığı öğrenildi. CNN'in piyango idaresine dayandırdığı habere göre bu, göçmenin kazıdığı ilk bulmacaydı. Velasquez-Morales, 11 kelimeyi eşleştirerek büyük ödüle ulaştı.

"GÖRÜNÜŞE GÖRE ŞANSI TÜKENDİ"

ICE Kamu İlişkileri Müdür Yardımcısı Micah Bock, gözaltını duyurduğu açıklamada, "Görünüşe göre şansı tükendi" ifadesini kullandı. Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında da hakların ve ayrıcalıkların yasa dışı göçmenlere değil Amerikan vatandaşlarına ait olduğunu savundu. ICE, paylaşımında göçmenin dev çekle verdiği pozu da yayımladı.

Piyango fotoğrafının ICE'ın dikkatini çekip çekmediği bilinmiyor. CNN'in aktardığına göre ICE, gözaltına neyin yol açtığı ve göçmenin nerede tutulduğu yönündeki soruları yanıtlamadı.

650 BİN DOLARLIK ÖDÜLÜN AKIBETİ BELİRSİZ

ICE'ın açıklamasına göre Velasquez-Morales, ödülünü tek seferde nakit olarak almayı seçmişti. Bu seçenekte göçmenin eline vergiler düşülmeden önce 650 bin dolar geçecekti. Paranın ne olacağı henüz belli değil.

El Salvadorlu göçmen, sınır dışı işlemi tamamlanana kadar ICE gözetiminde kalacak.