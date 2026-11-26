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ABD'de Scott isimli bir adamın eşi Brenda ve iki sevgilisi Samantha ile Aydriana'yla sürdürdüğü ilişki, uyguladığı sıra dışı kurallarla dikkat çekti. Üç kadına da sözleşme imzalatan Scott, partnerlerinin kıyafetlerinden yemek saatlerine kadar her şeye karar veriyor. Kadınların telefonlarını takip eden, koltukta oturmalarına izin vermeyen ve zaman zaman köpek kabından yemek yemelerini isteyen adamın anlattıkları tepki çekti.

EŞİNİN ONAYIYLA HAYATINA İKİ KADIN DAHA GİRDİ

YouTube'da yayımlanan Love Don't Judge programına katılan Scott ve Brenda, yaklaşık 10 yıllık birliktelikleri boyunca ilişkilerine başka kadınların da dahil olması fikrini değerlendirdiklerini anlattı.

Çiftin ilişkisine ilk olarak Samantha katıldı. Scott ile aynı şirkette çalışan Samantha'nın ardından, Ekim 2023'te internet üzerinden tanıştığı Aydriana da ilişkiye dahil oldu.

ÜÇ KADINA DA SÖZLEŞME İMZALATTI

Scott, üç partnerine de günlük yaşamlarını düzenleyen bir sözleşme imzalattığını açıkladı. Sözleşmede kadınların sabah kaçta uyanacakları, ne zaman yemek yiyecekleri, hangi kıyafetleri giyecekleri, ne zaman makyaj yapacakları ve egzersiz hedeflerine kadar çok sayıda kural bulunuyor.

Scott, sözleşmelerin kanla imzalandığını da belirterek bunun ilişkilerindeki kalıcı bağlılığı simgelediğini savundu.

YÜZÜK YERİNE BOYUNLARINA TASMA TAKTI

Partnerlerine evlilik yüzüğü yerine kendi tasarladığı tasmaları takan Scott, bu aksesuarların kendisi için yüzükten daha anlamlı olduğunu söyledi. Kadınların kıyafetlerine de kendisine ait bir sembolün işlenmesini isteyen adam, partnerlerine isimlerinin yanı sıra verdiği sıra numaralarıyla hitap ediyor. Kadınlar ise Scott'a "Babacık" diyor.

KÖPEK KABINDAN YEMEK YİYORLAR

Scott'un evde uyguladığı kurallar arasında kadınların izin almadan yemek yiyememesi de bulunuyor. Partnerlerinin sık sık köpek kabından yemek yediğini anlatan Scott, kendi yanındayken koltuğa oturmalarına izin vermediğini ve genellikle yerde oturduklarını söyledi.

HER MESAJLARINA ERİŞEBİLİYOR

Üç kadının konumunu telefonları, akıllı saatleri ve otomobilleri üzerinden takip eden Scott, tüm yazışmalarına erişebildiğini de açıkladı. Kadınların sosyal medya kullanımı da Scott'un onayına bağlı.

Scott'un bir sonraki hedefinin ise partnerlerinin mali durumları üzerinde tam kontrol sahibi olmak ve onlardan vekalet almak olduğu belirtildi. Ancak bu konuda henüz bir karar alınmadığı ifade edildi.

ÜÇÜ DE HAYATLARINDAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Kadınlar, ilişkiyi kendi istekleriyle sürdürdüklerini ve aralarında kardeşlik bağı oluştuğunu anlattı. Aydriana, sözleşmeyi imzalamadan önce tereddüt yaşadığını ancak Scott ile yaptığı görüşmelerin ardından kabul ettiğini söyledi.

Brenda ise bağımsızlığını kaybetmekten endişe duymadığını ifade etti. Kadınlar, Scott'un konumlarını takip etmesini güvenlik gerekçesiyle yaptığını savundu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Dört kişinin yaşam biçimini anlattığı programın görüntüleri, kullanıcıların tepkisine neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, kadınların kişisel özgürlüklerinin sınırlandırılmasını ve Scott'un partnerleri üzerinde kurduğu kontrolü eleştirdi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi