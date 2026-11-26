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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına 26 Kasım itibarıyla 4 lira 32 kuruş indirim yapıldı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIDI

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken küresel petrol arzındaki artış fiyatları aşağı çekti. Hürmüz Boğazı'nda tankerlere yönelik saldırılara rağmen arz fazlasının etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, motorin fiyatlarına da yansıdı.

MOTORİNİN LİTRESİ 4 LİRA 32 KURUŞ UCUZLADI

Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 84 lira 58 kuruşa, Ankara'da 85 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 85 lira 88 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 87 lira 38 kuruşa kadar düştü. Akaryakıt fiyatları illere, ilçelere ve dağıtım şirketlerine göre farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNE BİR HAFTADA 10 LİRA 90 KURUŞ İNDİRİM

Motorinin litre fiyatına 20 Kasım'da da 6 lira 58 kuruş indirim yapılmıştı. Son fiyat değişikliğiyle birlikte motorinde bir hafta içerisinde yapılan toplam indirim 10 lira 90 kuruşa ulaştı. Böylece 50 litrelik deposunu dolduran bir araç sahibinin yakıt maliyeti bir hafta öncesine göre yaklaşık 545 lira azaldı.

SIRADA BENZİN İNDİRİMİ VAR

Motorindeki indirimin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Sektör kaynaklarına göre 27 Kasım Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 53 kuruş ile 1 lira 70 kuruş arasında indirim yapılması bekleniyor. İndirimin kesin tutarının gün içerisinde netleşmesi öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM

Benzinin litresi İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 68 lira 40 kuruştan, Anadolu Yakası'nda 68 lira 20 kuruştan satılıyor. Ankara'da benzinin litre fiyatı 69 lira 40 kuruş, İzmir'de ise 69 lira 60 kuruş seviyesinde bulunuyor.

1 ARALIK'TA ÖTV ARTIŞI BEKLENİYOR

Akaryakıt fiyatlarında peş peşe indirimler yaşanırken araç sahiplerini ilgilendiren bir diğer gelişme ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi oldu. Kademeli vergi artışı kapsamında 1 Aralık'tan itibaren benzinin litresine KDV dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litresine ise 3 lira 60 kuruş artış yansıması bekleniyor.