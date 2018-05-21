Son Dakika! AK Parti'de Listeler Belli Oldu!
Son dakika! AK Parti'de milletvekili listeleri kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından son şeklini alan listeler YSK'ya teslim edildi.
AK Parti'de kesinleşen milletvekili adayları listesi YSK'ya teslim edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başlamıştı. Bu mesai sona erdi ve AK Parti heyeti kesinleşen milletvekili listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etti.
ADAYLARIN 126'SI KADIN
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.
İstanbul 1. Bölge:
Berat Albayrak Nurettin Canikli Ravza Kavakçı Kan İsmet Uçma Berna Satır Hulusi Şentürk Fatih Süleyman Denizoğlu Hurşit Yıldırım Ali Sevinç Mustafa Sincan Ahmet Ayhan Kayaoğlu Ayrıntılar geliyor...
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Ayrıntılar geliyor...