Son Dakika! AK Parti'de Listeler Belli Oldu!

AK Parti'de kesinleşen milletvekili adayları listesi YSK'ya teslim edildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başlamıştı. Bu mesai sona erdi ve AK Parti heyeti kesinleşen milletvekili listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etti.

ADAYLARIN 126'SI KADIN

YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

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