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Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi

Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi Haber Videosunu İzle
Bu kez roller değişti! Kadın taraftardan milyonların gözü önünde evlilik teklifi
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Bir kadın taraftar, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda oynanan Tunus-Hollanda maçında erkek arkadaşına unutamayacağı bir an yaşattı. Kameraların kendisini çektiği sırada harekete geçen kadın taraftar, erkek arkadaşına milyonların gözü önünde evlenme teklifi etti. Bu anlarda şaşkınlık yaşayan erkek taraftarın, stadyumdaki dev ekrandan kendi görüntülerine baktığı görüldü. Erkek taraftarın teklife ''Evet'' yanıtı vermesiyle kadın, elindeki yüzüğü adama taktı. Tribündeki taraftarlar genç çifti tebrik etti.

  • Tunus-Hollanda maçının devre arasında bir kadın taraftar, stadyum kameraları canlı yayındayken erkek arkadaşına evlilik teklifi etti.
  • Erkek arkadaş teklifi kabul ederek 'Evet' dedi ve yüzük parmağına takıldı.
  • Tunuslu ve Hollandalı taraftarlar çifti alkış ve tezahüratlarla kutladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaparken, tribünler yeşil sahalardaki heyecanı gölgede bırakan romantik anlara sahne oldu. Tunus ile Hollanda arasında oynanan kritik mücadelede, bir kadın taraftarın erkek arkadaşına yaptığı sürpriz evlilik teklifi maça damgasını vurdu.

KAMERALAR KAYITTAYKEN GELEN SÜRPRİZ

Mücadelenin devre arasında stadyum kameraları tribündeki coşkulu taraftarları ekrana taşımaya başladı. Kadın taraftar, hayatının en cesur hamlelerinden birini yapmak için düğmeye bastı. Milyonlarca futbolseverin ekran başında, binlercesinin ise stadyumda canlı izlediği o anlarda cebinden yüzüğü çıkaran genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

ŞAŞKINLIĞI GÖZE ÇARPTI

Neye uğradığını şaşıran erkek arkadaşın büyük şaşkınlığı ve heyecanı anbean kameralara yansıdı. Bir süre stadyumdaki dev ekrandan kendi görüntülerini izleyen ve durumu idrak etmeye çalışan genç adam, sevgilisinin bu hamlesi karşısında gözlerine inanamadı.

''EVET'' DEDİ, YÜZÜK TAKILDI

Heyecan dolu saniyelerin ardından genç adamın büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını vermesiyle tribünlerde alkış tufanı koptu. Teklifin kabul edilmesinin ardından genç kadın, büyük bir heyecanla yüzüğü sevgilisinin parmağına taktı. 

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Çiftin ilan-ı aşkına canlı gözlerle şahitlik eden Tunuslu ve Hollandalı taraftarlar rekabeti bir kenara bırakarak genç çifti alkışlar ve tebrik tezahüratlarıyla kutladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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