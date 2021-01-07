Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi

Son dakika: ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ın Washington DC.'deki mitingi sonrasında destekçileri barikatları aşarak Kongre'ye girdi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, silahla vurulan bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gelen son bilgilere göre 3 kişi daha yaşamını yitirirken, ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Demokratların adayı Joe Biden yeni başkan seçilirken, Trump seçimde hile olduğu iddialarını bugüne kadar yineledi.

Başkanlık koltuğundaki günleri sayılı olan Trump, dün yaptığı mitingde destekçilerine seslendi. Yapılan mitingin altından Trump destekçileri barikatları aşarak Kongre binasına yürüdü. Burada Trump destekçileriyle polis arasında arbede yaşanırken, bir kadın vurularak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gösterilerde hayatını kaybeden ilk kişi oldu.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Öte yandan AP, Kongre binasına baskın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

WASHİNGTON'DA 15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yaşanan gelişmelerin ardından alınan sokağa çıkma yasağı da uzatıldı. Washington'da 15 günlük acil durum ilan edildi ve sokağa çıkmak yasaklandı. Ayrıca gösterilerde şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağına uymayanların ise tutuklanacağı belirtildi.

TRUMP GÖREV SÜRESİ BİTMEDEN BAŞKANLIKTAN ALINABİLİR

Ayrıca ABD mevcut başkan Trump'ın görevi bu ayın sonlarında bitecek ve yerine yeni başkan Joe Biden'a bırakacak. Ancak yaşanan olaylardan sonra Trump'ın görevden alınması gündeme geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratların iki isim Trump'ın azledilmesi yolunda çağrıda bulunurken, kritik bir isim ise bu fikri göz ardı etmedi.

"DERHAL AZLEDİLMELİ"

Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley de "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" dedi.

"YEMİNİMİZİ YERİNE GETİRMELİYİZ"

Trump'ın hedefindeki isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar da azil maddelerini kaleme aldığı yolunda bir tweet attı. Ilhan Omar, Trump'ın Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmesi ve ABD Senatosu'nca görevden alınması gerektiğini belirtti.

Omar, "Onun görevde kalmasına izin veremeyiz. Bu, Cumhuriyetimizi koruma meselesidir ve yeminimizi yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TRUMP: SEÇİM ÇALINDI AMA EVE DÖNMELİSİNİZ

Trump, TSİ 00.20 sularında Twitter hesabından görüntülü bir mesaj paylaştı.

Trump mesajında, "Biliyorum üzgünsünüz. Seçim zaferi bizden çalındı. Ama şimdi eve dönmek zorundasınız. Huzur gelmeli. Bu hileli bir seçimdi. Nasıl hissettiğinizi biliyorum ama karşı tarafa koz vermemeliyiz. Sizi çok seviyorum. Çok özelsiniz." dedi.

NY TİMES: CUMHURİYETÇİ PARTİ MERKEZİNDE PATLAYICI BULUNDU

New York Times'ın haberine göre Cumhuriyetçi Parti Genel Merkezi'nde patlayıcı cisim bulundu. Patlayıcının güvenli bir şekilde etkisiz hale getirildiği belirtildi. Gazete, Demokratların genel merkezinin de boşaltıldığını duyurdu.

TRUMP'TAN ULUSAL MUHAFIZLARA TALİMAT

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ve Washington Belediye Başkanı Bowser, kente Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesi talep etmişti. Washington Post'ta yer alan habere göre Pentagon, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre'ye gönderilmesi taleplerini reddetti.

Washington Post'un haberinden kısa süre sonra Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

PENSİLVANYA VALİSİ: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Pensilvanya Valisi Tom Wolf, başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini, "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Wolf, ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklama yaptı.

"Bugün gördüklerimiz demokrasi değil, darbe girişimi." ifadesini kullanan Wolf, ABD'nin adil ve özgür bir seçim yaptığını ve sonucun belli olduğunu belirterek, Cumhuriyetçilere şiddeti durdurma çağrısında bulundu. Virginia Valisi, eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

GEORGIA'DA SİLAHLI YÜRÜYÜŞ

BBC'de yer alan habere göre Georgia eyaletinin Atlanta kentinde de bir grup Trump taraftarı uzun namlulu silahlarla eyalet binasına doğru yürüyüşe geçti.

Washington'daki gösteride, bazı kişiler silah bulundurmaktan dolayı gözaltına alınmıştı ancak Georgia'daki yasalara göre kişilerin açıkça silah taşıma hakkı bulunuyor.

Georgia'da bugün iki senatör koltuğu için seçim düzenlenmişti, Demokratların önde götürdükleri seçimi kazanmaları durumunda ABD Senatosu'nun da kontrolünü ele geçirecek.

ABD SAVUNMA BAKAN VEKİLİ: WASHINGTON ULUSAL MUHAFIZLARININ TAMAMI AKTİF HALE GETİRİLDİ

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Washington'daki olaylar üzerine Ulusal Muhafızları aktifleştirdiklerini belirterek, "Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler." açıklaması yaptı.

Miller, yaptığı açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Maryland Temsilcisi Steny Hoyer ile görüştüklerini kaydetti.

Olaylara müdahale etmek üzere Washington Ulusal Muhafızlarının tamamını aktif hale getirdiklerini ifade eden Miller, "Yerel makamların talepleri üzerine gerekli görüldüğü takdirde ek destek de vermeye hazırız. Personelimiz, Anayasayı ve demokratik yönetim şeklimizi korumak üzere yeminlidirler ve ona göre davranacaklardır." mesajını verdi.??????

TWITTER, TRUMP'IN HESABINI 12 SAAT KİLİTLEYECEK

Sosyal medya devlerinden Twitter, ABD Kongresine düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitleyeceğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada, başkent Washington'da bugün "görülmemiş ve devam eden şiddetin" ardından Trump'tan 3 paylaşımını kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırması istendiği belirtildi.

Trump'ın Twitter hesabının 12 saat kilitleneceği ifade edilen açıklamada, söz konusu paylaşımlar kaldırılmadığı ve ihlaller devam ettiği sürece hesabın askıya alınacağını bildirildi.

FACEBOOK VE INSTAGRAM'DAN 24 SAATLİK ERİŞİM ENGELİ

ABD merkezli sosyal paylaşım platformu Facebook, Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.

KONGRE, BIDEN'IN BAŞKANLIĞININ TESCİLİ OTURUMUNA DEVAM EDİYOR

ABD Kongresi, Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin binayı basmasının ardından ara vermek zorunda kaldığı Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturumuna devam ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yazılı bir açıklama yaparak bugün ABD demokrasisine yapılan "utanç verici saldırının" Kongreyi Biden'ın başkanlığını onaylama sorumluluğunu yerine getirmekten caydırmayacağını belirtmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat çoğunluk lideri Steny Hoyer, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile telefonda görüştüğünü belirten Pelosi, "Kongrede bu gece oturuma davam etme kararı aldık." ifadesini kullandı.

PENCE SENATOYA DÖNDÜ, OLAYI KINADI

Senato Başkanı sıfatıyla Kongre oturumuna başkanlık eden ve olayların ardından güvenli bir yere götürülen Mike Pence'in sözcüsü Devin O'Malley de son gelişmelere ilişkin Twitter'dan açıklamada bulundu.

"Başkan Yardımcısı Pence, Senatoya döndü." ifadesini kullanan O'Malley, Pence'in olaylar süresince hiçbir zaman Kongre yerleşkesinden ayrılmadığını kaydetti.

O'Malley, "Pence, Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri, Kongre Polisi, Adalet Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Kongrenin güvenliğinin yeniden sağlanması ve yeniden toplanması için sürekli iletişim halindeydi." bilgisini paylaştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Donald Trump yanlısı protestocuların Kongre binasını basmasını kınadı.

ABD Senatosu, Trump destekçilerinin Kongre binasını basması nedeniyle ara verdiği oturumuna, güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından devam etti.

"Senato Başkanı" sıfatıyla oturumu yöneten Mike Pence, oturumun açılışında yaptığı konuşmada olanları "kara gün" olarak niteledi.

Pence, güvenlik güçlerinin Kongrenin güvenliğini yeniden sağladığına işaret ederek, "Halk için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada yaşanan şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınıyoruz ve yaşanan can kaybından dolayı üzgünüz." ifadesini kullandı.

Bazı güvenlik güçlerinin de olaylar esnasında yaralandığını vurgulayan Pence, "Bugün Kongre binamızı birbirine katan kişiler asla kazanamayacak, özgürlük her zaman kazanacak. Burası hala halkın evi. Yeniden toplanan oturumumuzda, demokrasimizin direncine ve gücüne bir kez daha şahitlik edeceğiz." diye konuştu.

Pence, yaptığı açılış konuşmasının ardından, "Tanrı burada hizmet eden ve burayı koruyanları kutsasın. Tanrı, Amerika'yı kutsasın. Hadi işimize dönelim." dedi.

"BUGÜN YAŞANANLAR ÜLKEMİZİN TARİHİNDE SİLİNMESİ KOLAY OLMAYAN BİR LEKE BIRAKTI"

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugünkü oturumda seçim sonuçlarını resmileştirmeyi amaçladıklarının altını çizerek, "Biz hukuksuzluk ve baskılara boyun eğmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Anayasal görevlerimizi yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açılışta söz alan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise olanlardan Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutarak, "Bugün yaşananlar ülkemizin tarihinde silinmesi kolay olmayan bir leke bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.