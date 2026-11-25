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Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştığı kişileri birlikte olma vaadiyle ormanlık alana çağırarak, erkek suç ortaklarıyla silahla tehdit edip şantaj yaptıkları ve banka hesaplarındaki paraları aldıkları belirlenen kadın ile 4 erkek suçüstü yakalandı. 5 şüphelinin aynı yöntemle 7 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi.

SİLAHLA TEHDİT EDİP GÖRÜNTÜ ALMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, kadın şüphelinin sanal medya üzerinden tanıştığı kişileri birlikte olma vaadiyle ormanlık alana çağırdığı belirlendi. Buluşma sırasında kadın şüphelinin eşi ve akrabaları olduklarını söyleyerek ortaya çıkan erkek şüphelilerin, mağdurları silahla tehdit edip çektikleri görüntülerle şantaj yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, mağdurların hesaplarındaki paraları internet bankacılığı aracılığıyla aldıkları, adlarına kredi çektikleri ve kredi kartlarından harcama yaptıkları belirlendi.

DAHA ÖNCE 7 FARKLI OLAR GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

Aynı yöntemle 7 farklı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli, ormanlık alanda silahla birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı