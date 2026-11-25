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Eskişehir'de dün akşam Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradı. Saat 19.30 sıralarında Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Helikopterde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

ŞEHİT ASTSUBAYIN SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Kazada şehit olan 3 çocuk babası Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımdaki görüntüler dikkat çekti. Demirhan'ın, kazaya karışan askeri helikopterle gerçekleştirdiği eğitim sırasında halatla helikopterden sarktığı anlar kaydedildi.

5 ASKERİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı, kazada şehit olan 5 askerin kimliklerini açıkladı. Şehitlerin isimleri şöyle:

- Hava Pilot Albay Mehmet Çöl

- Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut

- Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan

- Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan

- Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ

ŞEHİTLERİN ACI HABERİ AİLELERİNE ULAŞTI

Şehit askerlerin acı haberleri ailelerine ulaştırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Volkan Demirhan'ın şehadet haberi Denizli'deki ailesine bildirilirken, Mehmet Çöl'ün ailesi Eskişehir'de, Muhammed Nurullah Erarslan'ın ailesi Kayseri'de, Mehmet Alp Gürdağ'ın ailesi ise kendi baba ocağında yasa boğuldu.

Pilot Üsteğmen Halil Karabulut'un Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan ailesi de acı haberi aldı. Haberin ardından fenalaşan annesi ve ablası ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve ablanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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