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Şarkıcı Derya Uluğ, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ile bu akşam İstanbul'da evleniyor. Düğünün yapılacağı otele gün içinde gelen Uluğ'u kapıda müstakbel eşi karşılad ı; beyaz giyinen şarkıcı ile Gök birbirine sarıldı.

BİRDEN FAZLA GELİNLİK GİYECEK

Törenin saat 20.00'de başlaması bekleniyor. Uluğ'un gece boyunca tek bir gelinlikle yetinmeyeceği, birden fazla gelinlik giyeceği öğrenildi. Düğüne çiftin aileleri ve yakınlarının yanında magazin dünyasından ünlü isimlerin de katılması bekleniyor.

EVLİLİK TEKLİFİ DOĞUM GÜNÜNDE GELDİ

"Canavar", "Okyanus" ve "Kanunlar Gibi" şarkılarıyla tanınan 40 yaşındaki Derya Uluğ, evlilik teklifini bu yılın şubat ayında, kendi doğum gününde aldı. Şarkıcı o günü sosyal medya hesabından "I Said Yes!" notuyla duyurmuştu. Çift haziran ayında nişanlandı. Uluğ nişan törenini "Çok tatlı, sade, tam istediğimiz gibi gönlümüze göre güzel bir gün oldu" sözleriyle anlatmıştı.

"2027'YE EVLİ OLARAK GİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Şarkıcı düğün tarihinin ipucunu ağustos ayında muhabirlerin sorularını yanıtlarken vermişti. Uluğ o gün, "Allah'tan bir mani olmazsa 2027 yılına evli olarak gireceğiz. Yılbaşından önce, önümüzdeki 4 ay içerisinde sade, sevdiklerimiz ve ailemizle birlikte olacağımız mutlu bir akşam hayal ediyoruz" demişti.

KINA GECESİNDE BİNDALLI GİYDİ

Derya Uluğ düğünden birkaç gün önce kına gecesi düzenledi. Geceye kırmızı bir elbiseyle katılan şarkıcı, üzerinde "Derya'nın Kınası" yazan tefle poz verdi, ilerleyen saatlerde bindallı giydi ve eline kına yaktırdı. Uluğ geceden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Damat Asil Gök'ün düğün öncesinde arkadaşlarıyla yaptığı hazırlık da sosyal medyaya yansıdı.