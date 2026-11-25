Nihat Doğan kendini bakıma aldı! Tek seansta bakın ne hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıları, televizyon programları ve Survivor performansıyla tanınan Nihat Doğan, bu kez yaptırdığı güzellik uygulamalarıyla dikkat çekti. Bir güzellik merkezine giden ünlü şarkıcı, kaşlarına microblading kıl tekniğiyle tasarım yaptırırken yüzüne de kolajen bakımı ve "Arc System" uygulaması yaptırdı. Tek seansın ardından ortaya çıkan görüntülerde Doğan'ın kaşlarının daha belirgin hale gelmesi dikkat çekti.
- Nihat Doğan'a güzellik merkezinde kaş tasarımı, kolajen bakımı ve "Arc System" adlı uygulama olmak üzere üç farklı işlem yapıldı.
- Doğan'ın kaşlarına microblading olarak bilinen kıl tekniğiyle kaş tasarımı uygulandı.
- Tüm işlemler tek seansta gerçekleştirildi ve görüntülerin tek seans sonrasına ait olduğu belirtildi.
Nihat Doğan, bu kez dış görünüşündeki değişimle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının güzellik merkezinde yaptırdığı işlemlerin ayrıntıları ortaya çıktı.
KAŞLARINA KIL TEKNİĞİ UYGULANDI
Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarındaki çıkışlarıyla da adından söz ettiren Nihat Doğan, güzellik merkezinin yolunu tuttu. Ünlü şarkıcıya kaş tasarımından yüz bakımına kadar üç farklı işlem uygulandı. Doğan'ın kaşlarına microblading olarak bilinen kıl tekniğiyle kaş tasarımı yapıldı. Şarkıcının işlem öncesi ve sonrasındaki görüntülerinde özellikle kaşlarının daha belirgin bir görünüme kavuşması dikkat çekti.
YÜZÜNE İKİ FARKLI İŞLEM DAHA YAPTIRDI
Nihat Doğan, güzellik merkezindeki bakımını yalnızca kaş tasarımıyla sınırlı tutmadı. Merkez tarafından yapılan açıklamada şarkıcının yüzüne kolajen bakımı ve "Arc System" adı verilen bir uygulamanın da yapıldığı belirtildi.
TÜM İŞLEMLER TEK SEANSTA YAPILDI
Nihat Doğan'ın görünümündeki değişime ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri de işlemlerin tek seansta gerçekleştirilmesi oldu. Güzellik merkezi, görüntülerin "tek seans" sonrasına ait olduğunu belirtti. Merkez, şarkıcının yeni görünümünü ise "işlem sonrası anlık sonuç" olarak nitelendirdi. Görüntülerde özellikle kaş tasarımının ardından ortaya çıkan değişim ön plana çıktı.