Eşinin beslenmesi ve yemek yapıp yapmadığı hakkında konuşan İrina, şu ifadeleri kullandı:

"Yemek yapıyorum ama çok sık yaptığımı söyleyemem. Daha çok Aleksey için yemek hazırlıyorum. Canım isterse ona güzel bir sofra kurarım.

Anne babasının gelmesine o kadar sevindim ki anlatamam. Benden patates zapekanka yapmamı çok istiyordu. Bu yemeği daha önce bir kez güzel yapmıştım ama yemek konusunda kendimi çok eleştiriyorum. Tadı biraz hoşuma gitmese bile yeniden yapmaya çekiniyorum. Ben ona en güzel yemekleri hazırlamak istiyorum."

"ANNE, LÜTFEN, YALVARIYORUM"

Batrakov ise eşinin yaptığı yemekleri beğendiğini ve zapekankayı tekrar tekrar istediğini dile getirdi. Annesinin İstanbul'a gelmesiyle birlikte ondan yardım isteyen İrina, "Anne, lütfen, yalvarıyorum, bu işi çöz, ona zapekanka yap" dediğini anlattı.