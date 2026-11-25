Buldan'da adliye önünde öğretmene bıçaklı saldırı! Husumetli veli sırtından yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Buldan ilçesinde İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt (52), adliye önünde davalık olduğu öğrenci velisi M.S. (42) ile karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, M.S. öğretmeni yanındaki bıçakla sırtından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Çelikyurt tedavisinin ardından taburcu edildi; polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde İngilizce öğretmeni Ercan Çelikyurt (52), adliye önünde husumetli olduğu öğrenci velisi M.S. (42) tarafından sırtından bıçaklandı.
ADLİYE ÇIKIŞINDA KARŞILAŞTILAR
Olay, saat 10.00 sıralarında Buldan Adliyesi önünde meydana geldi. Ali Tunaboylu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan Ercan Çelikyurt, henüz öğrenilemeyen nedenle davalık olduğu M.S. ile adliye çıkışında karşılaştı.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.S., yanındaki bıçakla Çelikyurt'u sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çelikyurt, ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelikyurt, tedavisinin ardından taburcu edildi.
ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU
Olayın ardından polise teslim olan M.S. gözaltına alındı.