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Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Sabah FK'yı 4-1 mağlup etti. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona, 4-1 kazandı.

BARCELONA RAHAT KAZANDI

İlk yarısı Anthony Gordon'ın 31. dakikadaki golüyle Barcelona'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilen mücadelede İspanyol ekibi, ikinci devrede vites yükseltti. 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gordon farkı ikiye çıkarırken, 55. dakikada Karim Adeyemi ve 60. dakikada Gabriel Jesus skoru 4-0'a taşıdı.

SABAH'IN TEK GOLÜ MICKELS'TEN

Ev sahibi Sabah FK'nın karşılaşmadaki tek golü 63. dakikada Joy-Lance Mickels'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ikinci yarıda 9 dakika içinde üç gol bulan Barcelona, dördüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Sabah ise 3 puanda kaldı.