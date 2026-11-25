9 dakikada 3 gol! Barcelona, Sabah FK'yı farklı geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Barcelona, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FK'yı 4-1 mağlup etti.
Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Sabah FK'yı 4-1 mağlup etti. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Barcelona, 4-1 kazandı.
BARCELONA RAHAT KAZANDI
İlk yarısı Anthony Gordon'ın 31. dakikadaki golüyle Barcelona'nın 1-0 üstünlüğüyle geçilen mücadelede İspanyol ekibi, ikinci devrede vites yükseltti. 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gordon farkı ikiye çıkarırken, 55. dakikada Karim Adeyemi ve 60. dakikada Gabriel Jesus skoru 4-0'a taşıdı.
SABAH'IN TEK GOLÜ MICKELS'TEN
Ev sahibi Sabah FK'nın karşılaşmadaki tek golü 63. dakikada Joy-Lance Mickels'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte ikinci yarıda 9 dakika içinde üç gol bulan Barcelona, dördüncü galibiyetini alarak puanını 12 yaptı. Sabah ise 3 puanda kaldı.