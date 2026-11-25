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ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinde yeni bir gelişme yaşandı. New York'ta görülen davada Çinli teknoloji devi Huawei, ticari sırları çalmak için komplo kurmak, banka dolandırıcılığı ve yaptırımları ihlal etmek de dahil olmak üzere 12 suçlamanın 10'undan suçlu bulundu. Şirketi milyarlarca dolarlık para cezası bekliyor.

SEKİZ YILLIK DAVADA KARAR ÇIKTI

Brooklyn Federal Mahkemesinde 24 Kasım'da açıklanan jüri kararıyla Huawei hakkında 2018 yılında başlayan dava önemli bir aşamaya ulaştı. Jüri, şirketi 10 ayrı suçlamadan suçlu bulurken organize suç örgütü kapsamında faaliyet yürütmek için komplo kurma ve adaleti engellemek için komplo kurma suçlamalarından beraat ettirdi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN TİCARİ SIRLARI DAVA KONUSU OLDU

ABD'li savcılar, Huawei'nin rakip şirketlere ait teknolojileri ve ticari sırları yasa dışı yollarla elde ettiğini ileri sürdü. Dava dosyasında Cisco, Motorola, T-Mobile, Quintel ve Fujitsu gibi şirketlerin isimleri yer aldı. İnternet yönlendiricilerine ait kaynak kodları, anten teknolojileri ve robotik test teknolojileri de suçlamalara konu oldu.

İRAN VE KUZEY KORE İLE TİCARET

Davanın bir diğer boyutunu ise Huawei'nin ABD yaptırımlarına tabi ülkelerdeki faaliyetleri oluşturdu. Savcılar, şirketin İran ve Kuzey Kore ile ticari ilişkilerini gizlemek amacıyla bankalara ve ABD makamlarına yanıltıcı bilgiler verdiğini öne sürdü.

HUAWEI KARARA İTİRAZ EDECEK

Mahkeme kararının ardından açıklama yapan Huawei, suçlamaların hukuki ve somut dayanaklardan yoksun olduğunu savundu. Şirketin avukatları, mahkumiyet kararlarına karşı temyiz yoluna başvurmayı planladıklarını bildirdi.

MİLYARLARCA DOLARLIK CEZA KAPIDA

Huawei hakkında uygulanacak cezanın Eylül 2027'de açıklanması bekleniyor. Çinli teknoloji devinin milyarlarca dolarlık mali yaptırımla karşı karşıya kalabileceği belirtilirken kararın şirketin küresel faaliyetlerini nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor.

2019'DA KARA LİSTEYE ALINMIŞTI

ABD, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei'yi 2019 yılında ticari kara listeye almış ve şirketin Amerikan teknolojilerine erişimini sınırlandırmıştı. Huawei ise geçen yıllarda çip üretimi ve yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırmıştı.

TÜRKİYE'DE ÜÇ YILDIR PAZAR LİDERİ

Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Huawei, özellikle akıllı saat ve tablet satışlarıyla öne çıkıyor. Huawei Türkiye'nin 2025 yılı sonunda yaptığı açıklamaya göre şirket, giyilebilir teknoloji kategorisinde üç yıl boyunca kesintisiz pazar liderliğini korurken tablet satışlarında da yüzde 60'lık artış yakaladı. Türkiye'deki mağaza yatırımlarını sürdüren teknoloji devinin ABD'deki yargı sürecinin küresel faaliyetlerine nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.