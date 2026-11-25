Yaşar Alptekin'in yeni mesleği şaşırttı! Kendi markasını kurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
80'li ve 90'lı yıllarda mankenlik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Yaşar Alptekin, yıllar önce aldığı radikal kararla maneviyata yönelerek gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmişti. Uzun süredir kameralardan uzak yaşayan Alptekin, bu kez ticarete atılmasıyla gündeme geldi. Kendi kozmetik markasını kuran eski manken, kadın ve erkeklere özel şampuan üretmeye başladı.
Bir dönemin popüler manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, 80'li ve 90'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınıyordu. Mankenlik ve dansçılığın yanı sıra oyunculuk da yapan Alptekin, daha sonra hayatında köklü bir değişikliğe giderek maneviyata yöneldi. Beş vakit namaz kılmaya başlayan Alptekin, bir süre cübbe ve sarıkla yaşamını sürdürdü.
KENDİ KOZMETİK MARKASINI KURDU
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Yaşar Alptekin, şimdi ise iş dünyasına adım attı. Kendi kozmetik markasını kuran Alptekin, kadın ve erkeklere yönelik şampuan ürünlerini piyasaya çıkardı. Yeni ürünlerinin tanıtımını sosyal medya hesabından yapan Alptekin'in ticarete atılması dikkat çekti.