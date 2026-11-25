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Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i 3 çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldüren Gökhan Özdemir'in cinayet öncesinde kayınpederinin evini ateşe verdiği ortaya çıktı. Eşini öldürdükten sonra yaklaşık 11 saat boyunca polise direnen 44 yaşındaki Özdemir, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özdemir'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

CİNAYETİ 3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İŞLEDİ

Olay, Çorum'un Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Özel sektörde mühendis olarak çalışan Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'in yaşadığı eve gitti. Burada çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde eşi Esin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 42 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSİ 11 SAAT BOYUNCA BEKLETTİ

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan Özdemir'in teslim olmaması üzerine bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Çankırı'dan Polis Özel Harekat ekipleri de olay yerine çağrıldı. Apartmanın giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken özel harekat polisleri, şüphelinin bulunduğu dairenin 4'üncü katına çıkarak teslim olması için ikna çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Gökhan Özdemir, saat 05.30 sıralarında suç aleti tabancayla başına bir el ateş etti. Kapıyı kırarak daireye giren ekipler, Özdemir'i kanlar içerisinde buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüpheli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

CİNAYETTEN YARIM SAAT ÖNCE...

Soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökhan Özdemir'in cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederi A.H.'ye ait evi ateşe verdiğini belirledi. Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesinde bulunan evde çıkan yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi. Böylece şüphelinin eşini öldürmeden önce de kundaklama olayına karıştığı ortaya çıktı.

19 YILLIK EVLİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Gökhan Özdemir ile Esin Özdemir'in 19 yıllık evli oldukları ve uzun süredir ayrı yaşadıkları belirtildi. Özel sektörde mühendis olarak çalışan 44 yaşındaki Gökhan Özdemir'in, eşini öldürdükten sonra intihara kalkışmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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