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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncular Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Aralarında magazin ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinin de bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolü sırasında kameralara yansıdı.

DİJİTAL MATERYALLER VE TANIK İFADELERİ İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin savunmaları, tanık beyanları, cep telefonları ve dijital materyaller üzerinde yapılan bilirkişi incelemeleri ile gizli tanık anlatımları değerlendirildi. Uyuşturucu madde kullanıldığı veya bulundurulduğu şüphesi üzerine 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında Deniz Sözen, Mehmet Can Karcı, Murat Ceylan, Muammer Kapucuoğlu, Deniz Çakır Baykal, Pınar Bent, Ceylan Kaya, Işıl Işık Demir, İbrahim İzzet Özilhan, Burhan Karaca, Cem Güler, Erdal Bozkuş, İbrahim Yılmaz, Özcan Deniz, Saghar Shojaeı, İlknur Şahin, Burcu Özberk, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu, Onur Yüksel, Cansu Taşkın, Murat Başoğlu ve Özden Cerrahoğlu gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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