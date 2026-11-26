Kuaförde istenen para gurbetçi kadını isyan ettirdi: Biz de sizin insanınızızGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi bir kadın, gittiği kuaförde yapılan işlem için kendisinden 4 bin TL ücret istendiğini öne sürerek gözyaşları içinde tepki gösterdi. Almanya’da da benzer hizmet için 50 Euro ödediğini belirten kadın, “Biz de sizin insanınızız. Burası bizim de vatanımız” sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.
- Almanya'dan Türkiye'ye gelen gurbetçi bir kadın, saç bakımı için girdiği berberde önce 2 bin 500 TL, ardından 4 bin TL fiyat istendiğini öne sürdü.
- Kadın, Almanya'da benzer bir hizmet için 50 euro ödediğini, kendisinden iki katına yakın ücret talep edildiğini söyledi.
- Gurbetçi kadın, bazı esnafın Almanya'dan geldiğini anlayınca yüksek fiyat istediğini öne sürerek duruma isyan etti.
Almanya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçi kadın, berberde karşılaştığı fiyat karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Saç bakımı için girdiği berberde önce 2 bin 500 TL, ardından 4 bin TL fiyat istendiğini öne süren kadın, yaşadığı duruma isyan etti.
“BİZ DE SİZİN İNSANINIZIZ”
Türkiye’ye vatan hasretiyle geldiğini belirten kadın, Almanya’da benzer bir hizmet için 50 euro ödediğini söyleyerek kendisinden iki katına yakın ücret talep edildiğini ifade etti.
Gurbetçi kadın, bazı esnafın kendilerinin Almanya’dan geldiğini anlayınca yüksek fiyat istediğini öne sürerek, “İnsanlar Almancı olduğumuzu anlayınca hep böyle yapıyorlar. Biz Almancı değiliz. Biz de sizin insanınızız. Burası bizim de vatanımız” dedi.
“KEŞKE VATANIMIZ BİZE EKMEK VERSEYDİ”
Türkiye’ye her gelişinde duygulandığını anlatan kadın, yaşadığı olayın kendisini derinden üzdüğünü dile getirdi.
Gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan kadın, “Bayrağı gördüm, ben ağlayarak girdim. Bizi niye bu kadar aşağılıyorlar? Keşke vatanımız bize ekmek verseydi. Biz de çok meraklı değildik Almanların b...kunu temizlemeye” ifadelerini kullandı.
Yaşadığı fiyat tartışmasını anlatırken gözyaşlarını tutamayan gurbetçi kadının sözleri, Türkiye'ye duyduğu özlem ile karşılaştığı muamele arasındaki çelişkiyi ortaya koydu.