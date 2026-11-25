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Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da, Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de gerçekleştirilecek mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

FENERBAHÇE'NİN İKİ EKSİĞİ VAR

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Nathan Ake ve Marco Asensio, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

YAPAY ZEKA FENERBAHÇE'YE GALİBİYET VERDİ

Karşılaşmaya saatler kala yapay zeka platformu ChatGPT'nin mücadeleye ilişkin skor tahmini dikkat çekti. Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup edeceğini öngördü.

GOLLERİ ATACAK İSİMLERİ DE AÇIKLADI

ChatGPT, karşılaşmanın skorunun yanı sıra rakip fileleri havalandıracak futbolcuları da tahmin etti. Tahmine göre Fenerbahçe'nin gollerini Vedat Muriqi (2) ve Mason Greenwood kaydedecek. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise Alisson Santana'dan gelecek.

OPTA DA FENERBAHÇE'Yİ FAVORİ GÖSTERDİ

Futbol veri ve analiz platformu Opta da kritik karşılaşma öncesinde takımların galibiyet ihtimallerini hesapladı. Opta'nın tahmininde Fenerbahçe'nin favori gösterilmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe galibiyeti: Yüzde 40,6

Shakhtar Donetsk galibiyeti: Yüzde 33,4

Beraberlik: Yüzde 26

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Henrique, Nazaryna, Ocheretko, Gomes, Santana, Mendoza, Traore.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

SIRADAKİ RAKİP LASK

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Avusturya temsilcisi LASK ile deplasmanda karşılaşacak. 9 Aralık Çarşamba günü Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.