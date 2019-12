: Şifalı bitkiler! Çörek otunun faydaları, tarçının faydaları, kabak çekirdeğinin faydaları, hurmanın faydaları, ıhlamurun faydaları ve muzun faydaları

06.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:27

Doğanın insanlara sunduğu mucizevi çözümler, doğal yollardan sağlığınızı korumanızı sağlıyor. Çörek otunun faydaları, tarçının faydaları, kabak çekirdeğinin faydaları, hurmanın faydaları, ıhlamurun faydaları ve muzun faydaları ile hem sağlık bulacak hem de ağzınız tatlanacak. İşte çörek otunun faydaları, kabak çekirdeği faydaları, hurmanın faydaları, ıhlamurun faydaları, çörek otu faydaları, çörek otu yağı faydaları, kabak çekirdeğinin faydaları, ıhlamur faydaları, muzun faydaları, muz faydaları ve muz kabuğunun faydaları…

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun faydaları, çörek otu yağı faydaları ve çörek otu faydaları hakkında bilinçlenerek doğüal yollardan sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte Çörek otunun faydaları, çörek otu yağı faydaları ve çörek otu faydaları

Bir çok derde deva olan çörek otunun faydaları saymak ile bitmez. İşte bu şifalı otun faydaları...

Çörek otu ile Zayıflamak Mümkün! Çörek otunun faydalarından biriside zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Bunun için çörek otunu veya yağını kullanın.

Çörek otu inanılmaz bir şekilde bütün hastalıklara şifa olabiliyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu asırlarca önce bildirmesine rağmen çörek otunun kıymeti daha yeni yeni anlaşılıyor.

Son zamanlarda AİDS için yapılan çörek otunun faydaları konusundaki çalışmalar, bitkinin doğal katil hücre aktivitesini arttırırken aynı zamanda yardımcı ve bastırıcı t-lenfosit hücre miktarını da olumlu etkileyerek, bağışıklık sistemi üzerinde meydana getirdiği inanılmaz olumlu sonuçları gözler önüne sermiştir.

Alman bilim adamları aralarında alerjik burun iltihabı, astım ve egzama belirtileri gösteren yüzü aşkın alerjik hasta üzerinde uyguladıkları çörekotu tedavisi sonucunda çörek otu yağının anti-alerjik etki göstererek terapötik etkisinin olduğu sonucuna varmışlardır.

Hindistan'da yapılan bir araştırma ise çörek otundaki nigellon bileşiğinin anti-histaminik etki göstererek histamin salgılanmasını baskıladığı görülmüştür.

Journal of Clinical Psychology in Medical Setting Dergisinde bilim adamlarının karbontetraklorid ile deneysel olarak toksisite oluşturulan farelerin çörekotu yağıyla beslendikleri takdirde bitki yağının anti oksidan etki göstererek denek hayvanlarının toksin etkilerden korunduğuna yer vermiştir.

Drug and Chemical Toxicology Dergisinde benzer bir araştırmaya; yani çörek otu yağında anti oksidan maddelerin bulunduğuna yer vermiştir.

Amerika'da bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda bitki tohumlarının bağışıklık sistemi üzerinde güçlendirici etkisi olduğu ortaya koymuşlardır.

Denekler tarafından günde alınan 2 gr. çörekotu, deneklerde yardımcı T-lenfosit, baskılayıcı T-lenfosit ve doğal katil hücre sayısını artırıcı etki göstermiştir.

Başka bir araştırmada uzmanlar ise bitkinin bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde uyarıcı etkisi olduğu sonucuna varmışlardır.

Astım, 10 yılında yapılan bir dizi laboratuvar çalışması sonucunda çörek otunun astım hastalığına yönelik olumlu etkilerinin olduğu kanıtlandı ve bu araştırma sonucu Phytomedicine dergisinde yayınlandı.

Yüksek Tansiyon, Fundamentals of Clinical Pharmacology (Klinik Farmakolojisi'nin Temelleri) adlı dergide yayınlanan laboratuvar araştırmaları sonucu göstermektedir ki, çörek otu yüksek tansiyonu düşürme noktasında önemli bir fonksiyon üstlenmektedir.

Parkinson Hastalığı, Neuroscience Letters'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, thymoquinon özünün parkinsona bağlı toksisite nöronlarını koruduğu gözlemlenmiştir.

Meme Kanseri, Birleşik Devletler Mississipi Üniversitesi'nde yapılan deneyler sonucunda meme kanserine neden olan kanser hücreleri yavaşlatmada başarılı olduğu ortaya konmuştur.

Şeker Hastalığı, Tohoku J Exp Med Dergisinde yayınlanan laboratuvar çalışmaları sonucuna göre, Türkiye 100. Yıl Üniversitesi'nde, araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yapılan deneyler sonucu çörek otu yağının kan şekerini düşürme noktasında önemli rol aldığı ortaya konulmuştur.

Çörek otu

ÇÖREK OTU YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağı faydaları ile alternatif tıp tercih edenlerin yeni gözdesi olmaya hazırlanıyor. Birçok önemli hastalığa iyi geldiği tespit edilen çörek otu yağını aktar vb. yerlerden satın alarak günlük hayatınızda kullanabilirsiniz. Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan çörek otu yağı bunun yanı sıra sinüzit, damar hastalıklarına da iyi gelen şifalı yapısıyla dikkat çekiyor. İlaç kullanımından hoşlanmıyorsanız çörek otu yağı kullanımı ile daha etkili bir çözüm bulabilirsiniz.

Çörek otu yağı faydaları ve çok daha fazlasını yazımızda sizler için toparladık, detaylı bilgi için göz atabilirsiniz.

Çörek otu yağının faydaları

Çörek otu yağı faydaları ile oldukça ilginizi çekecek doğal bir ürün. Kalpten baş ağrısına kadar birçok farklı sağlık sorununun tedavisinde kullanılan çörek otu yağının ne işe yaradığını sizler için hazırladık,göz gezdirmeyi unutmayın.İşte çörek otu yağının faydaları..

Kemik ve kas ağrılarına iyi gelir

Vücudunuzda iltihap, romatizma ve gut gibi sağlık sorunlarına bağlı ağrılar mevcutsa çörek otu yağı ile bu ağrılarınızdan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ağrı olan bölgeyi her gece yatmadan önce çörek otu yağı ile ovarak kullanım yapabilirsiniz. Bir çay bardağı çörek otu kullanımı yeterli olacaktır.

Kansere karşı koruma görevi üstlenir

İçeriğinde yer alan değerli besin maddeleri sayesinde kansere karşı önleyici etkisi bulunan çörek otu yağı ile kansere karşı korunabilirsiniz.

Baş ağrılarını dindirir

Sinüzit gibi sağlık sorunları üzerinde etkili olan çörek otu yağı kısa sürede baş ağrılarını dindirir. Baş çevresini çörek otu yağı ile ovalayıp sonrasında tülbent ile sararak baş ağrılarını yok edebilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Vitamin ve mineral deposu

Oldukça faydalı bir ürün olan çörek otu yağı içinde bol miktarda vitamin ve mineral bulunur. Çörek otu yağının içerdiği değerli bileşenler arasında A,B,C ve E vitaminleri ile kalsiyum, magnezyum, potasyum, Omega 3, Omega 6 yağ asitleri bulunmaktadır.

Sindirim sistemini rahatlatır

Çörek otu yağı faydalarından birisi de sindirim sistemini rahatlatmasıdır. Kabızlığı önleyen çörek otu yağı gaz söktürücü etkisi ile de dikkat çekicidir.

Öksürüğe iyi gelir

Bronşitin neden olduğu öksürük için doğal bir tedavi yöntemi olarak çörek otu yağı kullanabilirsiniz.Kış aylarında sık sık grip, nezle gibi sağlık sorunları ile karşılaşıyorsanız çörek otu yağı etkili bir ürün olacaktır.

Kolesterolü dengede tutar

Çörek otu yağı faydaları arasında kolesterolü dengede tutması da yer alır. Diğer faydaları ise kan basıncını ve buna bağlı olarak tansiyonu düşürmesidir.

Daha sağlıklı saçlar

Çörek otu yağı ile çok daha sağlıklı saçların sahibi olabilirsiniz. Saçların erken beyazlamasını ve dökülmesini önleyen çörek otu yağı saçları çok daha güçlü bir hale getirir.

Çörek otu yağı kullanım önerileri

Çörek otu yağı faydalarından etkili bir biçimde faydalanmak istiyorsanız yağı doğru bir biçimde kullanmayı öğrenmeniz gerekir. Çörek otu yağını farklı şu şekillerde kullanabilirsiniz:

-Çörek otu yağını içerek tüketebilirsiniz. Günlük 1 tatlı kaşığı kullanım yeterli olacaktır.

-Çörek otu yağını sürerek kullanabilirsiniz. Özellikle ağrı olan bölgelere sürerek tedavi edebilirsiniz. Saçlarınızın daha sağlıklı bir hale gelmesi için de saç diplerinize çörek otu yağı sürebilirsiniz.

-Çörek otu yağının diğer bir kullanım şekli ise kapsül biçimindedir.

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

Esasen ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır. Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Tarçın baharatı, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde edilir. Kokusu kuvvetli, kesin ve uzun süreli, tadı tatlımsı ve yakıcıdır. Tanen ve uçucu yağ taşır. Baharat olarak kullanılır. Meyveleri de baharlı, lezzetli ve tarçın kokuludur, tarçın yerine kullanılır. Tatlılara, özellikle de sütlü tatlılara çeşni olarak katılır. Kahve, çikolata ve meyve soslarında, içeceklerde de yaygın olarak kullanılır. Mutfakta Kullanılışı Kuzu eti, tas kebabı, çeşitli soslar, sütlü ve pirinçli tatlılar, çikolatalı kekler, tartlar, punç, sıcak şarap, çay vb

Çin, Vietnam, Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde doğal olarak yetişir. İki önemli türü vardır:

1)Çin Tarçını (Cinnamomum cassia): Çiçek açma bittikten sonra toplanıp kurutulmuş çiçekler ve genç dalların kabukları tıbbi olarak kullanılır. Kalınlığı 2-3 cm olan dallardan çıkarılan kabuk, mantar tabakası ve dış kabuktan ayrıldıktan sonra güneşte 24 saat kurutulur.

2) Seylan Tarçını (Cinnamomum zeylanicum): Genç dallarının kabuklarından ve yapraklarından çıkarılan tarçın yağı tıbbi amaçlı kullanılır. Mantar tabakası ve en dış kabuktan ayrılmış genç sürgünlerin gölgede kurutulmasıyla elde edilir.

Aslında ağacın kurutulmuş kabukları kullanılır. Kabukların dış kısmında mantar tabakası bulunur ve grimsi renklidir. Tarçın baharatı, ağacının gövde ve dal kabuklarının dış kısmı sıyrıldıktan sonra kalan iç kabuğun kurutup öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca kabuklarının iç içe konularak rulo gibi kıvrılmasıyla da çubuk tarçın elde edilir.

İki türün kimyasal içerikleri farklıdır. İçeriğini de dikkate alarak tarçın üzerinde birçok bilimsel çalışma yapılmıştır. Bunlar, daha çok diyabet konulu bilimsel araştırmalardır.

Bunlardan birkaç tanesi:

-7 sağlıklı birey üzerinde yapılan bir çalışmada tarçının toplam plazma glukoz cevabında anlamlı derecede düşüş olmuş ve insülin duyarlılığı gelişmiştir. Yani bu deneyin gösterdiği, insanlarda tarçın tüketimi glisemik kontrol ve insülin duyarlılığı için önemli olduğudur.

-2009 yılında yapılan bir çalışmada, 14 günlük periyotlarda tarçın tüketiminin glukoz ve insülin hassasiyetinde gelişme meydana getirdiği gözlemlenmiştir.

-Yapılan başka bir çalışmadan 6 gr tarçın içeren puding tüketimi, gastrik boşalmayı yavaşlatarak (midede kalış süresi) tokluk kan şekeri seviyesini düşürmüştür. Fakat aynı etki 1 gr ve 3 gr lık kullanımlarda gözlemlenmemiş.

-Tip 2 DM li 79 hasta ile yapılan 4 ay süren bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada 3 g suda çözünen tarçın bileşeni tüketen hastaların açlık kan şekerlerinde anlamlı düşüş olduğu görülmüş.

-HbA1C (geçmiş 3 aya ait kan şekeri profili göstergesi)si 7 den büyük olan ve Tip 2 DM' lu 109 hastada 90 gün boyunca günlük 1 gr tarçın verilmiş ve bu değerde anlamlı derecede düşüş gözlenmiş.

-Yapılan bir başka çalışmada polikistik over tanısı konmuş 15 hastada tarçının etkisi araştırılmış ve günde 1 gr tarçın kapsül alımının insülin hassasiyetinde düzelme sağladığı belirtilmiştir.

Ancak benzer çalışmalar postmepozal bireylerde yapılmış ve anlamlı bir etki görülmediği saptanmıştır.

SONUÇ OLARAK TARÇIN; diyabetli bireylerde anlamlı düzelmeler sağlamıştır. Ancak tarçın tüketimi ya da kapsül alımı için dozu ayarlama konusunda uzmana danışmak gerekir.

Sağlıklı bireylerde, sağlığı korumak ve günlük hayatta kan şekerini dengesini sağlamak için yediğiniz meyvenin üzerine toz tarçın serpebilir, içtiğiniz suya kabuk tarçın koyabilirsiniz. Ara öğünde içtiğiniz 1 bardak sütün içine 1 çay kaşığı tarçın koyabilirsiniz. Tarçının en etkili kullanım yolu yemekle beraber ya da yemekten sonra tüketimidir.

Ancak yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük 6 gr tarçın tüketimi aşılmamalıdır. Çünkü yüksek miktardaki tarçın tüketimi taşikardi yapabilir. Solunum hızını arttırabilir. Barsak hareketlerini arttırabilir. Bazı kişilerde uykusuzluk ve depresyona sebep olabilir. Kumarin adında bir madde içerdiği için antikoagülan (pıhtılaşmaya karşı ilaçlar)ve antiplatelet (kandaki trombosit sayısını azaltıcı ilaç) ilaçlarla etkileşebilir. Uzman kontrolünde tüketilmelidir. Emziren ve hamilelerde çalışma olmadığı için kullanımına dikkat edilmeli ve kullanılmaması daha doğru olur.

Tarçın Cinnamomum adı verilen ağaçların iç kabuklarından elde edilir. Antik Mısır'dan bu yana kullanılan tarçın, geçmişte nadir bulunan bir baharat olduğundan krallara layık bir hediye olarak görülmüştür.

Tarçına benzersiz kokusunu ve tadını veren şey yağıdır. Bu yağda sinnameldehit adı verilen bir madde bulunur. Tarçının sağlığa faydaları da çoğunlukla bu maddeden kaynaklanır.

Tarçının yararlarının başında, polifenol gibi güçlü antioksidanlarla dolu olması gelir. Hatta 26 baharatın antioksidan özelliklerinin kıyaslandığı bir araştırmada, tarçın sarımsak ve kekik gibi süper gıdaları bile geride bırakmıştır. Üstelik tarçın aynı zamanda güçlü bir antienflamatuardır.

Dünya genelinde erken ölümlerin en yaygın sebebii olan kalp hastalıklarının tarçın tüketimiyle azaldığı da görülmüştür. Tip 2 diyabet hastası bireylerde, her gün 1 gram tarçın tüketimi toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit seviyelerinde gerileme sağlarken, HDL kolesterol seviyeleri sabit kalmıştır. Daha yakın zamanlı bir araştırmada günlük 120 miligram tarçın tüketimiyle bile bu sonuçların elde edilebildiği ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada katılımcıların HDL seviyeleri de düşmüştür. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda ise tarçının kan basıncı seviyelerini aşağı çektiği gözlemlenmiştir.

Tarçın

Tarçının faydalarından bir diğeri de insüline hassasiyeti artırmasıdır. Bir başka deyişle tarçın insülin direncinin kırılmasında çok etkilidir. Dolayısıyla kan şekerinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu da diyabete karşı savaşta çok önemli bir silah olduğu anlamına gelir. Araştırmalarda tarçının kan şekeri seviyelerini yüzde 10 ila 29 düşürdüğü görülmüştür. Bunun için günde 1 ila 6 gram (yarım ila 2 çay kaşığı) tarçın tüketmek yeterlidir.

Tarçının Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar karşısında da yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Zira tarçındaki iki madde beyinde Alzheimer'ın işaretçisi olan tau adlı proteinin birikmesini önler. Parkinson konusunda da, tarçının nöronları koruduğu, nörotransmitter seviyelerini normalleştirdiği ve motor fonksiyonları iyileştirdiği anlaşılmıştır.

Dahası, hayvanlar üzerinde yapılan çok sayıda araştırmada tarçının belli kanser türlerinin önlenmesi ve tedavisinde de etkili olduğu görülmüştür.

Ancak bunca faydaları olan tarçının zararlarını da hatırlatmamız gerekir. Örneğin hamile kadınlar için tarçın zararlı bir baharattır zira erken doğuma ve kasılmaya yol açabilir.

Aşırı tüketilmesi halinde vücutta toksik madde birikimine yol açtığı, kan şekerini aşırı düşürerek başdönmesine neden olduğu ve belli kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olduğu da gözlemlenmiştir. Bu nedenle tarçını tüketirken miktarını doğru ayarlamk, aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Kabak çekirdeği kelimenin tam anlamıyla cebinizdeki doktor…

Kalın bağırsak kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca içerdiği E vitamini ile hücre zarının bozulmasını önlüyor…

Kabak çekirdeği ciddi bir bağırsak kurdu düşürücüdür…

Kabak çekirdeğinin iyi huylu prostat büyümesini önlediği tıbben kanıtlanmış ve kabul görmüş durumda…

İdrar yolları bozukluklarına da faydalıdır.

E vitamini geç yaşlanmamızı ve yaşlılığımızı genç gibi geçirmemizi sağlar.

Kabızlık sorununu ortadan kaldırıyor.

Su tutup şişerek tokluk hissi veriyor. Bu sayede hem bağırsaklar normal çalışıp sıkıntı yaratmıyor hem de diet yapmış oluyorsunuz.

Kabak çekirdeği mineraller, esansiyel yağlar ve proteinler bakımından zengindir.

Ayrıca içinde kemikler ve iştah için önemli bir madde çinko var.

Bir bardak kabak çekirdeği günlük çinko, demir ve E vitamini ihtiyacımızın tamamını, yarım bardak kabak çekirdeği ise günlük magnezyum ihtiyacımızın tamamını karşılıyor.

Omega 3 ve omega 6 içeriği beyin fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı oluyor.

Zihinsel gelişimi olumlu yönde etkiliyor.

Arjinin adlı amino asit sayesinde nitrit oksik oluşumu ile damarların esnemesi ile ereksiyon ve kalp problemlerinde kullanılma potansiyeli yüksek olduğundan bu alanla ilaç yapım çalışmaları sürüyor.

Fosfor içeriyor. Fosfor kemik oluşumuna yardımcı oluyor, böbrek fonksiyonlarını düzenliyor.

Sağlıklı kemikler kemik kanseri riskinin azalması anlamına geliyor. Özellikle erkeklerde belirli bir yaştan sonra ortaya çıkan kemik erimesini önlüyor yahut azaltıyor.

Doymamış yağ oranı yüksek olduğundan kandaki trigliseridi düşürüyor yani kolesterol sıkıntısının çözülmesine yardımcı oluyor. Yine bu mantıkla ve phystosterin maddesinin de yardımıyla damar kanserine iyi geliyor.

Türkiye'nin patates ambarı olarak bilinen Nevşehir'de patates ekiminin bazı yörelerde kısmen yasaklanmasından sonra alternatif olarak başlanan kabak çekirdeği üretiminde artış yaşandı.

Kabak çekirdeği

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

1. Kalp ve karaciğere iyi gelir

2. Uyku kalitesini arttırır

3. Soğuk algınlığına iyi gelir

4. Şeker hastalığına iyi gelir

5. Erkeklerde saç dökülmesini azaltır

6. Prostatı korur

7. Cildi gençleştirir

HURMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Hurmanın saymakla bitmeyecek kadar çok alanda faydası var. Kısaca hurmanın mucizevi faydalarını sizler için listeledik.

HURMANIN FAYDALARI/ KABIZLIK: Hurma, bağırsakları çok hızlı çalıştıran bir besindir. Kabızlık için ise birebir tedavidir. Yeterli faydayı sağlamak için hurmayı bir gece öncesinden suya yatırın. Sabah uyandığınızda suyunu için ve hurmayı da ezerek yiyin. Hurma çözülebilir liflere sahiptir, bu da sağlıklı temizlenebilen bağırsak sistemi demektir. Hurmaya bir şans verin!

HURMANIN FAYDALARI/ KEMİK GÜCÜ VE KEMİK SAĞLIĞI: Hurmada bulunan önemli mineral miktarları, kemiklerin güçlendirilmesi ve osteoporoz gibi zor hastalıklarla mücadele edilmesi için hurmayı süper bir gıda haline getiriyor. Hurma; selenyum, manganez, bakır ve magnezyum içerir, hepsi sağlıklı kemik gelişiminin ve kemik gücünün ayrılmaz bir parçasıdır, özellikle insanlar yaşlanmaya başlarken ve kemikleri giderek zayıflarken, bu konu daha çok önem kazanır. Günde sadece 1 hurma ile bu konuya destek olabilirsiniz.

HURMANIN FAYDALARI/ BAĞIRSAK BOZUKLUKLARI: Hurmada bulunan nikotin maddesi, birçok bağırsak rahatsızlığı tedavisinde faydalı olmaktadır. Düzenli olarak hurma tüketmek, patolojik organizmaların büyümesini önlemeye yardımcı olur ve bağırsaktaki iyi bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını teşvik etmeye yardımcı olur. Sindirim sorunları açısından, hem çözünmez hem de çözülebilir liflerin yanı sıra, gıda sindirimini iyi ölçüde teşvik edip daha verimli hale getirecek pek çok yararlı amino asit içerir; bu durum, daha fazla besin maddesinin sindirim kanalı tarafından emileceği ve vücudunuza en faydalı şekilde katılacağı anlamına gelir.

HURMANIN FAYDALARI/ KANSIZLIK: Hurma yüksek mineral içeriği ve sahip olduğu yüksek demirin seviyeleri ile anemi yani kansızlık rahatsızlığı olan insanlar için mükemmel bir besin takviyesidir. Yüksek seviyedeki demir, anemi hastalarında doğal demir eksikliğini dengeler, enerji ve gücü artırır, yorgunluk ve halsizlik hislerini de azaltır.

HURMANIN FAYDALARI/ ALERJİ: Hurmada bahsedebileceğimiz bir diğer önemli konu da içerdiği organik sülfür maddesidir. Bu madde başka besinlerde bulunmaz ki, bu da çok ilginçtir. Çünkü organik sülfür insan sağlığı için çok önemli bir maddedir. Özellikle alerji konusunda önemli faydası bulunmaktadır. 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre, organik sülfür bileşenleri mevsimsel alerjiden yakınan hastalar üzerinde çok olumlu etkiler yaratmıştır. Sadece Amerika'da bu konuda rahatsızlık yaşayan 23 milyona yakın insan var. Kısaca hurma, alerji sorunu yaşayan kişiler için doğal bir organik sülfür kaynağıdır ve de bir çeşit doğal tedavi yöntemidir.

Hurma

HURMANIN FAYDALARI/ KİLO ALIMI: Hurma, sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak diyetlere dahil edilmelidir. Şeker, protein ve birçok gerekli vitamini içerir. Salatalık ezmesi ile tüketilirse, kilonuz normal dengeli bir seviyede kalabilir. Bir kilogram hurma, yaklaşık 3.000 kalori içerir ve hurmada bulunan kalori, bir insan vücudunun günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yeterlidir. Tabii ki, gün boyunca hurma yememelisiniz. Çok zayıfsanız ve kilo almak istiyorsanız, hurma tam size göre. Özellikle vücut geliştirmek isteyen erkekler için kas geliştirme konusunda kesinlikle tüketilmesi gereken bir besin. Beslenme programlarına mutlaka hurmayı eklemeliler. Ama zaten kilolu iseniz ve kilo vermeye çalışıyorsanız hurmaya dikkat etmeli, günde 1 taneden fazla tüketmemeye özen göstermelisiniz.

HURMANIN FAYDALARI/ ENERJİ ARTIRICI: Hurmada glikoz, fruktoz ve sukroz gibi doğal şekerler bulunur. Bu nedenle, ani bir enerji patlaması için hurma mükemmel bir atıştırmalıktır. Dünyadaki birçok insan, uyuşukluk ya da halsizlik hissettiğinde, hızlı bir ikindi saati atıştırması için hurma tüketir. Özellikle spor sonrası kaslarınız da yorulduğunda ya da dışarıda yoğun hareketli bir gün geçirdiğinizde enerjinizi yeniden kazanmak için hurma yeme zamanı gelmiş demektir.

Sinir Sistemi ve Sağlığı: Hurmada bulunan vitaminler, sinir sistemi sağlığı ve işlevselliği için ideal bir destektir. Potasyum, sağlıklı ve duyarlı sinir sisteminin geliştirilmesinde başlıca maddelerden biridir. Beyin aktivitesinin hızını ve aktivitesini de olumlu yönde geliştirir. Bu nedenle hurma, yaşlanmaya başlayan, sinir sistemi yavaşlayan insanlar için harika bir besin kaynağıdır.

HURMANIN FAYDALARI/ KALP SAĞLIĞI: Hurma, kalbinizin sağlıklı kalması konusunda oldukça yararlıdır. Geceden ıslatılıp, sabah ezildikten sonra tüketildiklerinde, destek isteyen kalpler üzerinde olumlu etkileri olmaktadır. Hurma, felç ve kalp ile ilgili diğer hastalıkların riskini azaltan zengin bir potasyum kaynağıdır. Ayrıca kalp krizi, kalp hastalığı ve felce neden olan faktörlerden biri olan vücuttaki LDL kolestrol seviyesini düşürmenin sağlıklı ve lezzetli bir yolu olarak önerilir. Bu nedenle, haftada iki kez alındığında, hurma kalbin genel sağlığını ciddi şekilde artırabilir.

HURMANIN FAYDALARI/ CİNSEL AKTİVİTE DÜŞÜKLÜĞÜ: Araştırmalar, cinsel aktiviteyi artırmak için hurmanın yararlı olduğu konusunda hemfikir. Sabahları taze keçi sütünün içine bir avuç dolusu hurmayı ekleyin. İçine kakule tozu ve bal karışımı ekleyin. İyice karıştırın. Bu karışımı cinsel aktiviteyi artırmak ve çeşitli cinsel bozuklukların neden olduğu kısırlığı azaltmak için çok yararlı bir tonik olarak da her gün tüketin.

HURMANIN FAYDALARI/ GÖZ VE KULAK SAĞLIĞI: Hurmanın faydaları çok geniş alana yayılmaktadır. Kulak, burun ve boğazı etkileyen çeşitli hastalıklarla mücadele etmek için çok fazla kullanılır. Hurmanın yaprakları bir macun haline getirilip, gözlerin etrafında ovuşturulduğunda ya da oral yoldan alındığında, gece körlüğünün sıklığını azalttığı gösterilmiştir ve bu çözüm, hurmanın kırsal alanlarda alternatif tedavi olarak yaygın şekilde kullanılmasını açıklar.

HURMANIN FAYDALARI/ ALKOL ZEHİRLENMESİ: Hurma, alkol zehirlenmesi için bir çare olarak yine halk arasında yaygın olarak kullanılır. Rahatsız edici miktarda alkol tüketmiş kişilerde, hızlı bir rahatlama sağlar ve ayıltıcı bir etkiye sahip olur. Akşamdan kalma durumları önlemek için ertesi sabah da yenebilir. Yine en iyi sonuç için gece boyunca ıslatılmalı ve sabah ovularak suyu ile birlikte tüketilmelidir.

HURMANIN FAYDALARI/ İSHAL: Olgunlaşmış hurma, diyare yani ishal kontrolünde etkili bir yol olarak bilinen potasyum içermektedir. Aynı zamanda sindirimi kolaydır, bu da kronik ishalin öngörülemeyen doğasını hafifletmeye yardımcı olur. Hurmadaki çözülebilir lif, bağırsak hareketlerine hacim kazandırarak, boşaltım sisteminin normal, sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak ishalin hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Abdominal Kanser ve Türevleri: Araştırmalar, abdominal kanser riskini ve etkisini azaltmanın bilinen bir yolu olan hurmaya dikkat çekmektedir. Tüm yaş grupları için yararlı bir tonik olarak kullanılabilir ve bazı durumlarda geleneksel ilaçlardan daha iyi etki ederler. En önemlisi doğal bir takviyedir, bu nedenle insan vücudu üzerinde herhangi bir olumsuz yan etkiye sahip değildir. Hızlı enerji artırmak için yine hızlı ve kolay şekilde sindirilebilir.

Her ne kadar hurma muazzam besin değerleri taşıyor olsa da, yüzeyleri çok yapışkan olduğu için üzerlerine yapışabilecek maddelere de dikkat etmek gerekir. Bu nedenle lütfen doğal hurmaları tüketin. Aldığınız hurmaları çok iyi yıkayın. Sağlığınıza dikkat ederken, başka bir yönden zarar görmemek için bunlara dikkat etmelisiniz.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

IHLAMURUN FAYDALARI/Grip ve nezleye karşı iyi gelir

Kış aylarında soğuk havalardan kaynaklanan soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklardan korunmak maksadıyla kullanılır. Vücudun bağışıklık sistemini koruması ve vücut direncini arttırması sebebiyle tercih edilir.

IHLAMURUN FAYDALARI Öksürüğe iyi gelir

Ihlamurun soğuktan kaynaklı olarak ortaya çıkan öksürüğü yatıştırıcı etkisi bulunmaktadır. Düzenli bir şekilde sıcak tüketildiğinde öksürüğe sebep olabilecek olan etmenleri vücuttan atmaya yardımcı olur. Solunum yollarında öksürükten kaynaklı olarak ortaya çıkan tahrişleri gidermeye yardımcı olur.

IHLAMURUN FAYDALARI Vücut direncini arttırmaya yardımcıdır

Ihlamurun kan dolaşımını hızlandırıcı bir etkisi vardır. Kan dolaşımının hızlanması vücudun sıcak tutulmasını sağlar. Kış aylarında soğuğun etkisiyle üşüme sorunu yaşayan kişilerin en büyük destekçisidir.

IHLAMURUN FAYDALARI Strese karşı etkilidir

Ihlamurun sakinleştirici özelliği olması sebebiyle sinir sistemini olumlu yönde etkileri vardır. Stresten kaynaklanan tedirginlik, endişe ve korku gibi kötü düşünceleri sakinleştirici etkisinden dolayı uzakta tutar.

IHLAMURUN FAYDALARI Gözlerin dinlenmesine yardımcı olur

Ihlamurun gözlere de faydası vardır. Kaynatılan ıhlamur yapraklarından elde edilen suyu pamuk yardımıyla kapatılan gözlerin üzerine sürüldüğünde veya konduğunda göz kapakların çevresinin temizlenmesine hem de gözlerin dinlenmesine yardımcı olur.

Ihlamur

IHLAMURUN FAYDALARI Saçların beslenmesine ve kuvvetlenmesine yardımcı olur

Ihlamurun saç sağlığına da olumu etkileri vardır. Ihlamur yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen suyla saçların yıkanması saçlara doğal bir görünüm verir. Aynı zamanda saçları kuvvetlendirerek dökülmesini önleyebilir, saç derisindeki kaşıntıların giderilmesine yardımcı olabilir.

IHLAMURUN FAYDALARI Cilt lekelerinin giderilmesinde etkilidir

Ihlamur cilt lekelerinin giderilmesinde faydalıdır. Bu sebeple ıhlamurun yaprakları yumuşayıncaya kadar kaynatılır ve cilt lekelerinin üzerine uygulanır. Ayrıca ıhlamur yaşlanmadan kaynaklanan ciltteki kırışıklıkların giderilmesine de yardımcı olur.

IHLAMURUN FAYDALARI Kalp sağlığına da dolaylı olarak faydalıdır

Ihlamur damarlar üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu için kalp sağlığına da faydalıdır. Damar tıkanıklıklarına ve damar sertliğine karşı da etkili olabildiği için kalbin yorulmasına engel olabilir.

IHLAMURUN FAYDALARI Astım ve bronşite karşı da iyi gelir

Ihlamur genel anlamda solunum yollarına faydalı bir bitkidir. Ihlamurun nefes açıcı özelliği vardır. Bronşit ve astıma karşı yumuşatıcı ve rahatlatıcı etkileri vardır.

IHLAMURUN FAYDALARI Sindirim sistemini hızlandırır

Ihlamurun sıvı olarak tüketimi sindirim sistemini yormadığı gibi bağırsak hareketliliğini de arttırarak sindirim sistemini hızlandırır.

Ihlamurun her ne kadar birçok faydası olsa da tek başına tedavi edici bir özelliği yoktur sadece destekleyici bitkidir. Hastalıklara karşı tedavi de mutlaka doktorunuza danışmanız gerekmektedir.

MUZUN FAYDALARI NELERDİR?

MUZUN FAYDALARI/Diş beyazlatma

Bir parça muz kabuğunun iç tarafı ile 2 dakika dişlerinizi ve etrafını ovun, kabuğun içindeki potasyum, magnezyum ve manganez gibi mineralleri diş içine emer ve onları beyazlatır..

İçermekte olduğu küçük çekirdekler nedeniyle "berry" (dutumsu meyveler) sınıfından olan muzun, zehirli sarmaşık ve böcek ısırıkları yaralarını söndürmekten tutun siğilleri iyileştirmeye kadar pek çok faydasının olduğu aklınıza gelir miydi?

MUZUN FAYDALARI/Aknelerinizi tedavi eder

Muzun kabuğunu sadece akne üzerine sürmekle bile çok olumlu sonuç alındığı görülmüştür. Daha etkili bir sonuç almak için olgunlaşmış bir muzun doğrayın ve kabuğunu soyun, iç kısmını afiyetle yiyin ardından kabuğu ortalama bir akne pedi boyutlarında parçalara ayırın. Kabuğun iç kısmı akne aknelere denk gelecek şekilde her bir aknenin üstüne ayrı parça konulacak şekilde yerleştirin. Kabuklar kahverengi olana kadar sürün. Bunu günde 3 – 4 kez tekrarlayın. Bu yöntemin faydası muzdaki C vitamini ile ilgilidir: Cilt profesörü Whitney Bowe'a göre, C vitamini cilt yanmasına sebep olan oksidatif stresin azaltılmasına yardımcı olan bir antioksidan işlevi görür.

MUZUN FAYDALARI/Kıymık çıkartmak

Dr. Mehmet Öz'den size pratik bir çözüm: Derinize saplanan kıymığı çıkarmak için boşuna iğne-cımbız aramayın. Hafif kararmış muz kabuğundan ufak bir parçayı kıymık batan yere, meyveye temas eden kısmı deriye temas eder şekilde gece boyunca bantlarsanız , ertesi gün uyandığınızda muzun içeriğindeki enzimlerin deriyi hafif soyarak kıymığı deri yüzeyine taşıdığını görebilirsiniz.

Depresyon

Depresyon geçiren kişiler arasında yeni yapılan bir ankette, bu kişilerin çoğunun muz yedikten sonra daha iyi hissetmeye başladığı saptanmıştır. Bunun nedeni ise muzun, vücutta serotonine (kişiyi rahatlatan ve genellikle mutlu hissettiren etkiye sahiptir) dönüştürülen bir protein olan triptofan içermesidir.

Muz

MUZUN FAYDALARI/PMS (Adet öncesi sendromu)

Hapları unutun, muz yiyin! İçerdiği B6 vitamini kan şekeri düzeyini düzenler, bu da adet öncesi sendrom döneminde kişinin ruh halini değiştirebilir.

MUZUN FAYDALARI/Anemi

Muz, kandaki hemoglabin üretimini canlandırır ve anemi durumunda yardımcı olur.

MUZUN FAYDALARI/Tansiyon

Bu eşsiz tropik meyveyi tansiyonu yenmede mükemmel kılan şey, son derece yüksek potasyum ve düşük tuz içermesidir.

MUZUN FAYDALARI/Beyin gücü

İngiltere'deki bir okulda yapılan araştırmada; 200 öğrenci sınavları boyunca kahvaltıda, molada ve öğle yemeğinde muz tüketti. Araştırma; potasyum dolu bu meyvenin, öğrencileri daha zinde tutarak öğrenmeyi desteklediğini gösterdi.

MUZUN FAYDALARI/Kabızlık

Muz içeren bir diyet, laksatiflere (bağırsak çalıştırıcı ilaçlar) başvurmaya gerek kalmadan, normal bağırsak hareketini yeniler.

MUZUN FAYDALARI/Akşamdan kalma hali

Akşamdan kalma halinden kurtulmanın en çabuk yollarından biri, balla tatlandırılmış bir muzlu milkshake yapmaktır. Muz, mideyi yatıştırır. Süt sisteminizi yatıştırıp vücudunuzu yeniden hidrate ederken mide de balın yardımıyla, tükenen kan şekeri düzeyini toparlar.

MUZUN FAYDALARI/Ülser

Muz, yumuşak dokusu ve pürüzsüzlüğü nedeniyle bağırsak bozukluklarına karşı diyet gıda olarak kullanılır. Midedeki aşırı ekşimeyi etkisizleştirir.

MUZUN FAYDALARI/Mide ekşimesi

Muzun, vücut üzerinde doğal bir antiasit etkisi vardır. Eğer mide ekşimesi çekiyorsanız, yatıştırmak için bir tane muz yemeyi deneyin.

MUZUN FAYDALARI/Sabah bulantısı

Öğünler arasında yenilen muz, kan şekeri düzeylerini yukarıda tutar ve sabah bulantısını önlemeye yardımcı olur.

MUZUN FAYDALARI/Sivrisinek ısırıkları

Böcek ısırığı kremine ulaşmadan önce, ısırıktan etkilenen bölgeyi muz kabuğunun içiyle ovmayı deneyin. Birçok kişi bu yöntemi, şişmeyi ve tahrişi azaltmada şaşırtıcı derecede başarılı buluyor.

MUZUN FAYDALARI/İş yerinde alınan aşırı kilo

Avusturya Psikoloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarda, iş yerindeki baskının çikolata ve cips gibi rahat gıdaları yemeye neden olduğu saptanmıştır. Araştırmada, panikten kaynaklanan iştah artışını önlemek için kan şekeri düzeylerimizi kontrol etmemiz gerektiği ve her 2 saatte bir yüksek karbonhidratlı gıdalardan atıştırarak, seviyeyi sabit tutmamız gerektiği sonucuna varılmıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı muz, hastalıklar için doğal bir ilaçtır. 1 elma ile kıyaslandığında muz; 4 kat protein, 2 kat karbonhidrat, 5 kat A vitamini ve demir, 3 kat fosfor ve 2 kat daha fazla diğer vitamin ve mineralleri içerir.

Ayrıca potasyum bakımından da zengin olan bu meyve, en değerli gıdalardan biridir.

