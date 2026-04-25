Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarına nefes aldırmıyor. Yurt genelinde aralıksız devam eden denetimlerde uygunsuz bulunan ürünler ve firmalar, bakanlığın resmi sitesinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Milyonlarca kişinin sağlığı ile oynayan ürünlerin yer aldığı liste güncellenirken, bir at ve eşek eti skandalı daha ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sitesinde halk sağlığı ile oynayan ürünler 2 farklı kategori altında veriliyor. Bir kategoride “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” yer alırken, ikinci kategoride ise "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bulunuyor. Her iki listede de uygunsuz ürünlerin markaları, üretici firması ve ürünün hangi sebeple listede yer aldığı gibi bilgiler bulunuyor.

HALKA ŞAMPİYON ATI YEDİRDİLER

Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa dağıtılan kavurmanın at eti olduğu ortaya çıkmıştı. Yemeğin içinden çıkan çip skandalın ortaya çıkmasını sağlarken, kavurma yapılan etin şampiyon yarış atı Smart Latch’e ait olduğu tespit edilmişti.

LİSTEYE 2 FİRMA DAHA EKLENDİ

Bu olayın yankıları sürerken Mersin'de 2 firmanın daha at ve eşek eti sattığı tespit edildi. Hakan Et Market ve Hürriyet Et Market'in kıyma ve etinin tek tırnaklı eti olduğu ifşa edildi.

