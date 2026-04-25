Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti

Kırşehir'de temizlik işçisi olarak görev yapan Yaşar Akdoğan, bulduğu altın dolu kutuyu polise teslim etti. Davranışı karşısında takdir toplayan Akdoğan'ın görevinde yükseltildiği ve maddi bir ödül verildiği öğrenildi.

Kırşehir'de Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan Yaşar Akdoğan, cadde üzerinde bir kutu buldu. 

150 BİN TL'LİK ALTINI POLİSE TESLİM ETTİ

Kutunun içini kontrol eden Akdoğan, altın olduğunu fark edince durumu idari amirlerine bildirdi. Görevli ekiplerle birlikte kutu, zabıtaya sonra da polis merkezine götürüldü. Karakolda yapılan sayımda kutunun içindeki altınların değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu belirlendi. Altınlar tutanakla birlikte muhafaza altına alındı. 

DAVRANIŞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Duyarlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Akdoğan'ın görevde yükseltildiği ve ayrıca maddi ödül verildiği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Yaşar Akdoğan; "Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Ben de görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanı ve müdürlerim de beni ödüllendirdi" dedi.

Öte yandan, aynı bölgede görev yapan belediye çalışanı Şaban Kaynak ise arkadaşının gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
