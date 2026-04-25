Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar 'Şafak Ayini' için Anzak Koyu'na geldi
Katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde ayin saatini beklerken tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi

Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'nda toplandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yılı törenleri kapsamında Çanakkale'ye gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan grup, gece saatlerinde kent merkezinden Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaşan Anzak torunları, geleneksel "Şafak Ayini"nin saatini uyku tulumları ve battaniyeler içinde bekledi.

Katılımcılar, bu sırada, tören alanındaki dev ekrandan Çanakkale Savaşları ile ilgili belgeseli izledi.

"Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri"

Törenlere Avustralya'nın Adelaide kentinden katılan Jennifer Olver, ayini beklerken AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Buraya gelmek, çoğu Avustralyalının hayatında bir kere yapmak istediği bir şey." dedi.

Büyükbabasının Gelibolu Yarımadası'nda savaştığını anlatan Olver, "Onların durduğu yerlerde durmak ve şartlarını deneyimlemek gerçekten harika." ifadelerini kullandı.

Olver, Avustralya'da Anzak Günü'ne ilginin her geçen gün arttığını dile getirdi.

Sydney kentinden gelen Christine Glass da Anzak Günü'nün "Avustralya'nın tarihindeki en önemli günlerden biri" olduğunu belirtti.

Glass, ayini beklerken uyku tulumları ve battaniyelerle beklemenin, atalarının maruz kaldığı şartları görmek açısından empati kurmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Anzaklar ve Anzak Günü

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
