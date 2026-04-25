Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı

Ardahan'da nehir kıyısında bir tayın, ölen annesinin yanından ayrılmadığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Ardahan’da Kura Nehri kıyısında kaydedilen görüntüler, görenlerin yüreğini burktu. 

ANNESİNİN BAŞINDAN AYRILMADI

Nehir kıyısında ölü halde bulunan atın yanında duran tayın, uzun süre annesinin başından ayrılmadığı görüldü. Tayın zaman zaman annesini emmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Duygusal anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

TAY SAHİPLENİLDİ

Olayın ardından bir kişinin tayı sahiplenerek bölgeden götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
