Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, bir kişi, at tarafından boğazından ısırılması sonucu ağır yaralandı.
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir kişi, atın saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Olayda, atın sahibini boğazından ve kolundan ısırdığı öğrenildi.
YERE DÜŞEN SAHİBİNE SALDIRDI
Olay, ilçeye bağlı kırsal Karaçimen Mahallesi Kahyalı Küme Evleri’nde meydana geldi. İddiaya göre at, yere düşen sahibi S.K.’nın üzerinde bir süre tepinerek vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.
ÇOCUKLARI KURTARDI
S.K., çocuklarının müdahalesiyle saldırıdan kurtarıldı. Ağır yaralanan adam, Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR
Hastanede tedavi altına alınan S.K.’nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.