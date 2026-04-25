UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

Galatasaray’ın yıllık olağan bütçe toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, UEFA gelirlerine ilişkin detayları açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasında başlayan Galatasaray, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Play-off turunda Juventus’u eleyerek son 16’ya kalan sarı-kırmızılı ekip, bu turda Liverpool ile karşılaştı. İlk maçı kazanmasına rağmen deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

60 MİLYON EURO GELİR

Dursun Özbek, kulübün UEFA’dan bu sezon 60 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Paylaşılan tabloya göre Galatasaray, bu rakamla Avrupa kupalarından elde ettiği en yüksek gelire ulaştı.

YENİ GELİR HEDEFLERİ

Özbek, “Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz. Yayın gelirleri istediğimiz noktada değil. Uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com