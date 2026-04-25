UEFA'dan rekor ödeme! Galatasaray kasaya giren parayı açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün bu sezon UEFA’dan elde ettiği gelirin 60 milyon euro olduğunu açıkladı. Özbek, gelir kalemlerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Galatasaray’ın yıllık olağan bütçe toplantısı Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Başkan Dursun Özbek, UEFA gelirlerine ilişkin detayları açıkladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi’ne lig aşamasında başlayan Galatasaray, 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 10 puan topladı. Play-off turunda Juventus’u eleyerek son 16’ya kalan sarı-kırmızılı ekip, bu turda Liverpool ile karşılaştı. İlk maçı kazanmasına rağmen deplasmanda 4-0 mağlup olan Galatasaray, turnuvaya son 16 turunda veda etti.

60 MİLYON EURO GELİR

Dursun Özbek, kulübün UEFA’dan bu sezon 60 milyon euro gelir elde ettiğini açıkladı. Paylaşılan tabloya göre Galatasaray, bu rakamla Avrupa kupalarından elde ettiği en yüksek gelire ulaştı.

YENİ GELİR HEDEFLERİ

Özbek, “Şampiyonlar Ligi’ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon euroluk gelir elde ettik. Başarılarımızın devam etmesiyle bu seviyeyi korumayı hedefliyoruz. Yayın gelirleri istediğimiz noktada değil. Uluslararası pazarda yeni gelir kaynakları oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an geldi! Erdoğan kürsüde
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Yorumlar (2)

Robin van Persie:

Osimhenin parası çıkmamış 75 m euro bir de bu kulüplere vergi indirimi yapıyorlar

Seko Seko:

Avrupa ve uefa da kimler ülkesine gelir sağlıyorsa helal olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok

Yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler

Türk bayraklı tişörtle video çekti! Ülkeyi karıştıran sözler

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok

Yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor