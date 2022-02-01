Sezen Ünlü cinayeti davasında tanık:  Anıl, sahte hesaplarla tehdit ediyordu

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17) 16 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum'un (24) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Sezen Ünlü'nün kuzeni Türkan İşkuran, Yolum'un sahte sosyal medya hesapları ile Sezen'i tehdit ettiğini söyledi.

Olay, 26 Mart 2021'de saat 23.00 sıralarında, Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 5 aylık hamile Sezen Ünlü, dini nikahla birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılan Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de saldırıda öldü. Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Eşime ait sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra eşimi bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi. Yolum, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ara karar, açıklandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, karara etki edebilecek tanıkların zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma, 22 Mart 2022'ye ertelendi.