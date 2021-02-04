Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala, sevgilisi olanlar Sevgililer Günü hediyeleri arayışına girdiler. Sevgililer Günü'nde sevgilinize farklı bir hediye arayışına girdiyseniz, yaratıcılığınızı konuşturmanız konusunda size yardımcı olabileceğiz. Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri

Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala sevgilisi olanlar sevgilime ne hediye alacağım, erkek sevgiliye Sevgililer Günü'nde ne hediye alınır, sorusunu sormaya çoktan başladılar. Sevgililer Günü'nde sevgilinize hediye alma konusunda sıkıntılar yaşıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. Yaratıcılığınızı konuşturarak size vereceğimiz önerilerle sevgilime ne hediye alacağım telaşına düşmekten artık kurtulacaksınız.

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ

Öncelikle sevgililer günü hediyesi dendiğinde ilk akla gelen hediyeleri sıralayalım: Kırmızı Gül, Çikolata, Aşk mesajlı Kartlar, Yılın sevgilisi oskar ödülü, Tek taş pırlanta yüzükler, Peluş ayıcıklar, kişiye özel kolyeler ve kırmızı kalp kutu hediye sepetleri. Sevgililer Günü hediyesi roma katolik kilisesinin dini inanışından ortaya çıkan bir gündür. "Aziz Valentin Günü" olarak bilinen bu gün, batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevilen kişi adı altında kullanılmaktadır.

İşte Sevgililer Günü'nde erkek sevgiliye alınabilecek hediyeler…



Romantik bir akşam yemeği

Erkeklere verebileceğiniz en güzel sevgililer günü hediyesi kendi ellerinizle hazırlamış olduğunuz romantik bir akşam yemeği olacaktır. Sevgilinizin sevdiği yiyeceklerden bir sofra hazırlayarak, şık bir sunumla sevgililer günü hediyesi hazırlayabilirsiniz.

Fotoğraf albümü

Erkekler düşünülerek yapılmış ve üzerinde uğraşılmış hediyeleri daha çok severler. Eski anılarınızdan oluşan fotoğraflardan bir albüm oluşturup sevgilinize hem romantik hem de maddi değeri olmayan bir hediye hazırlayabilirsiniz.

Mektup yazın

Sevgilinize alacağınız sevgililer günü hediyesinin illa ki maddiyata dayalı bir hediye olması gerekmiyor. Ona duygularınızı samimi bir dille anlatan bir mektup yazabilirsiniz.

Kol saati

Erkeklerin en çok vazgeçemediği aksesuarlar arasında kol saati yer almaktadır. Onun giyim tarzına uygun beğenebileceği bir kol saati hediye edebilirsiniz.

Cüzdan hediyesi

Erkeklerin en çok kullandığı aksesuarlardan biriside cüzdandır. Ona özel kolay taşınabilir şık bir cüzdan hediye edebilirsiniz.

Sevgilinizle beraber çekilmiş bir fotoğrafınızı kupa bardak üzerine baskı olarak yaptırabilirsiniz.

Puzzle hediye edin

Sevgilinizle beraber çekilmiş olan resminizi puzzle olarak yaptırarak sevgilinize hediye edebilir, beraber oynayıp keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

Kişiye Özel Fotoğraflı Metal Asker Künyesi

Tüm takı veya aksesuar modelleri içerisinde asker künyelerine ayrı bir parantez açmak isabetli ve yerinde olur. Çünkü asker künyesi diğer takı modellerinden farklı olarak sadakatin, özlemin, hasretin ve kavuşma dileğinin bir belirtisi mahiyetindedir. Üzerinde dilediğiniz bir fotoğrafın yer alacağı bu asker künyesi ise diğer tüm asker künyesi modellerinden daha bir özel ve güzel anlamlar taşıyor. Siz de askere yolcu edeceğiniz biricik erkek sevgilinize üzerinde dilediğiniz resmin lazer işleme teknolojisi ile kazınacağı özel bir asker künyesi hediye etmeye ne dersiniz?

Kişiye özel Sevgililer Günü çikolatası

Sevgilinize tatlı bir sürpriz yapmak istiyorsanız sizin resimlerinizden oluşan çikolataları ona hediye edebilirsiniz.

Kamasutra zarları

Sevgilinizle geçireceğiniz sevgililer gününü daha eğlenceli ve heyecan dolu geçirmek istiyorsanız kamasutra zarları tam size göre.

Kol düğmeleri

Giyiminde prestije ve saygınlığa önem veren erkeklerin çok beğeneceği bir hediye seçeneği olacaktır kol düğmeleri…

Sevgililer Günü İçin Yaratıcı Hediyeler

Önce bayanlar sözünü çok sık duyduğunuzdan varsayarak, tüyolarımızı verirken bayanları ilk sıraya alıyoruz. Bayanlara alınabilecek hediyeler çok fazla olduğundan bu durum kimi zaman avantaj kimi zamanda dezavantaja dönüşebilir. Şöyle ki çok çeşit demek kafa karışıklığının çok olması demektir. Hal böyle olunca ne hediye alacağınıza karar vermekte çok zorlanabilirsiniz. Bu yüzden siz hediyemen'e güvenin şimdi ne diyorsa onu yapmaya çalışın. Öncelikle sevgililer günü hediyesi dendiğinde ilk akla gelen hediyeleri sıralayalım: Kırmızı Gül, Kırmızı iç çamaşırı, Çikolata, Aşk mesajlı Kartlar, Yılın sevgilisi oskar ödülü, Tek taş pırlanta yüzükler, Peluş ayıcıklar, kişiye özel kolyeler ve kırmızı kalp kutu hediye sepetleri. Bu hediyeler sevgililer gününde sevgiliye alınabilecek en bilindik fakat bir okadar da sıradan hediyelerden. Çok fazla risk almadan sevgilime en doğru hediyeyi vermek istiyorum derseniz siz siz olun yukardaki listeden vazgeçmeyin. Eğer sadece 14 şubat gününe özel birtek sevgilinizde olmasını istediğiniz hediyeler arıyorsanız, Kişiye özel sevgililer günü hediyelerine yönelmelisiniz. Bu tarz ürünlerin içerisinde genellikle istediğiniz aşk mesajınızı ya da birlikte çekildiğiniz çok romantik bir fotoğrafı bastırabileceğiniz puzzle'lar,kupa bardaklar,telefon kapakları,duvar saatleri,plaketler,anahtarlıklar ve yastıklar bulunuyor. Son olarak bayanlar demişken takıları ve aksesuarları unutmayalım. Bir bayanı kalbinden vuracak bir hediye arıyorsanız ve bütçeniz de buna müsaitse , pahalı takılar ile sevgililer gününde eşinizi ya da kız arkadaşa hediye alarak onu çok mutlu edebilirsiniz.

Romantik 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyeleri

Hediye bayana konusunda dediğimiz tezin tam tersi durumda erkeklere hediye konusunda geçerli. Hediye alternatifliğinin azlığı aslında dezavantaj gibi gözüksede doğru hediyeler tercih edilğinde çok orjinal olma ihtimali bulunmakta. Örnek vermek gerekirse son zamanların popüler ürünlerinden olan kişiye özel hediyeleri sevgililer gününde erkek arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Aksesuar taşımayı ve giyimine özen gösteren beylere; üzerine ismini yazdırabileceğiniz zippoları,deri kartvizitlikleri,taba rengi deri cüzdanları,kol düğmelerini ya da kaliteli gömlekleri tercih edebilirsiniz. Ya da sıradanlıktan uzak olmak ve daha değişik hediyeler ile erkek sevgilinizi şaşırtmak istiyorsanız ilginç hediyeler yönelebilirsiniz. dolar şeklinde tuvalet kağıtlarını, ilginç içecek şapkalarını, isme özel ödül kupalarını ve erkeklerin tutkusu arabalarında kullanacakları şigara dumanı çeken küllükleri hediye olarak satın alabilirsiniz.

Romantik Sevgililer Günü Hediyeleri Nelerdir?

14 Şubat, aşk ve aşıkların bayramı ise, aşk kokan sevginizi dolu dolu sevgilinize geçirebileceğiniz en romantik ve anlamlı sevgililer günü hediyelerine bizimle ulaşabilirsiniz. Çiftlere özel olarak hazırladığımız bir dünya heyecan verici ürün çeşitliliği ile aşkınızı pekiştirebilir ve sevgilinize aşkınızı güçlü bir şekilde haykırabilirsiniz.

Sevgililer Günü Hediyenizi Nasıl Etkili Kılabilirsiniz?

Sevgililer Günü bildiğiniz üzere yıl içerisindeki çiftler tarafından kutlanan ikinci en romantik gündür. Birincisi yıldönümüdür. Elbette bu romantik günü unutulmaz şekilde kutlamak için sevgilinize hediyenizi güzel bir paket, hatta mümkünse gösterişli bir hediye kutusu içerisinde sunmanız gerekmektedir. Çünkü sevgilinize her neyi hediye almış olursanız olun, ancak şık sunumlu bir şekilde hediyenize etkileyicilik kazandırabileceksiniz. Bir diğer önemli konu ise, hediye paketiniz üzerine yerleştireceğiniz hediye notunuza vereceğiniz önemdir. Mümkünse hediye notunuzu kendi el yazınızla yazınız ve notunuzun içeriği sevgilinize verdiğiniz değeri anlatan güzel cümlelerden oluşmalıdır.