Seray Sever, gözyaşları içerisinde babasını son yolculuğuna uğurladı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan 70 yaşındaki babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever, durumunun ağırlaşması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Gözyaşları içerisinde toprağa verildi

SERAY SEVER AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Eral Tamer Sever'in cenazesi Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bodrum Ortakent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Cenazeye Seray Sever, ailesi, vatandaşlar katıldı. Güçlükle ayakta duran Seray Sever'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasının mezarının yanına gelen Sever babasının mezarının başından ayrılmadı. İkiz bebek bekleyen Sever ve ailesinin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

"TORUNUNU GÖRMEK NASİP OLMADI"

Gözyaşları içerisinde babasına veda eden ve hamileliğinin son döneminde olan ünlü oyuncu Seray Sever, babasının torunlarını göremediğini söyleyerek, "Her şey çok iyi gidiyordu. İşlerim için İstanbul'da bulunuyordum. Babamın vefat haberini alınca yıkıldım, çok üzgünüm. En çok da maalesef torununu görmek nasip olmadı. Durumu iyiydi, bir anda entübe ettik dediler, sonra acı haberi aldık. Allah herkese benim babam gibi bir baba nasip etsin" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Magazin