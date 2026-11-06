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Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti

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Deplasman kabusu sürüyor! Beşiktaş öne geçtiği maçta Celtic'e kaybetti
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Celtic'e 3-2 kaybetti. Avrupa'daki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, 7 puanda kaldı. Celtic ise 3 puana ulaştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 3-2 kaybetti. 

BEŞİKTAŞ OLAITAN İLE ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, Ernest Poku’nun ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Junior Olaitan’ın vuruşunda kaleci Johnstone topu çeldi; ancak dönen topu iyi takip eden Olaitan ağları havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

SKORA DENGE GELDİ

62. dakikada oyuna sonradan dahil olan Osmand, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla skora dengeyi getirdi.

CELTIC ÖNE GEÇTİ

72. dakikada baskısını artıran Celtic, Jhon Duran’ın kaydettiği golle mücadelede ilk kez öne geçti.

ORKUNDAN MUHTEŞEM BİR GOL

86. dakikada oyuna 76. dakikada giren Orkun Kökçü, ceza sahası dışından fileleri havalandırarak temsilcimize yeniden beraberliği getirdi.

SANİYELER SONRA BİR GOL DAHA

87. dakikada golün hemen ardından gelişen Celtic atağında bir kez daha sahneye çıkan Jhon Durán, kendisinin 2'nci, takımının 3'üncü golünü atarak maçın skorunu tayin etti.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ

Sahadan 3-2 mağlup ayrılan Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarındaki ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı. İlk 3 puanını hanesine yazdıran Celtic ise Avrupa Ligi'ndeki iddiasını sürdürdü.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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