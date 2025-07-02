CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından merak konusu haline geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı sürecinde hayata geçirdiği projeler ve aldığı stratejik kararlarla dikkat çeken Şenol Aslanoğlu, kısa süre içerisinde en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Şenol Aslanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hangi görevlerde bulundu? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve detaylar…

ŞENOL ASLANOĞLU KİMDİR?

47 yaşında olan ve doğduğundan itibaren Balçova'da yaşayan Şenol Aslanoğlu, eğitimine Balçova Orhangazi İlkokulu'nda başladı. Ardından Balçova Lisesi Ortaokul kısmında eğitim aldı ve İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Üniversite eğitimini ise İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aslanoğlu, eğitim hayatının tamamını İzmir'de geçirdi. İzmir CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, siyasi kariyerine 2009-2014 yılları arasında Balçova Belediye Meclis Üyeliği görevini üstlenerek adım attı.

Şenol Aslanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli

Siyasi sorumluluklarının yanı sıra iş dünyasında da etkin bir rol üstlenen Aslanoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nda önemli görevler aldı. 47 yaşında olan Aslanoğlu, doğduğundan itibaren Balçova'da yaşamaktadır. İzmir Ticaret Odası Meclisi'nde ikinci dönem üyeliği yaptı ve deneyimini pekiştirdi. Ayrıca, TÜRKONFED'de BASİFED delegesi olarak görev aldı. İZSİAD Genel Sekreterliği ve İZSİAD Başkan Yardımcılığı gibi sivil toplum kuruluşlarında da önemli pozisyonlarda yer aldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hangi görevlerde bulundu

ŞENOL ASLANOĞLU EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Şenol Aslanoğlu, avukat olan Duygu Aslanoğlu ile evlidir ve çiftin bir kız, bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.

Şenol Aslanoğlu neden gündemde

ŞENOL ASLANOĞLU NEDEN GÜNDEMDE?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 157 kişiden yaklaşık 120'si yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yer alıyor.