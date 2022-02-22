Apartman boşluğunda söylediği şarkı hayatını değiştirdi, Seçil Gür şimdi şarkılarıyla ünlülere rakip

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu şarkıcı Seçil Gür oldu. Kariyerinden bahseden Seçil Gür, arkadaşları sinemaya giderken kendisinin konsere gidip oradaki insanları izlediğini anlattı.

"MERDİVENLERDE ŞARKI SÖYLEYEREK FENOMEN OLDUM"

Ailesinin sanatla uğraştığını ve küçüklüğünden beri bu yolda bir şeyler yapmak istediğini anlatan Seçil Gür, "2005 yılında konservatuara girdim. 2009 yılında arkadaşım bana bir sahne teklifini söyledi. Bana da teklifler geliyor ama sonu tatsız yerlere bağlanıyor. Ben de çalışıp kendi paramı kazanmaya karar verdim. Bir mekandan teklif gelince ben çalışıp okulumu bitirdikten sonra akademisyen olacağım diyordum. Bir şekilde ikna oldum ve haftanın 3-4 günü bir mekanda sahneye çıkmaya başladım. Sahne aldığım mekanın kulisi yoktu ben de merdivenlerinde şarkı söylüyordum. Sosyal medyada bir anda fenomen oldum. 2015 yılında bu işe başlamıştım 2016 yılında da çocukken hayalini kurduğum bütün isimler bana Instagram'dan yazdı. Sonra Samsun Demir'i seçtim" dedi.

"ZERRE PİŞMANLIĞIM YOK"

"Bu yıldızlı hayatı ben seçtim" diyen Gür, sözlerine şöyle devam etti: "Zerre pişmanlığım yok. Şarkı söylemeyi o kadar seviyorum ki. Bir de söylerken bana eşlik ederlerse o an ki adrenalin her şeye değiyor."