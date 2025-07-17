ŞARKÖY YANGINI SON DAKİKA! Tekirdağ Şarköy orman yangını neden çıktı, son durum ne?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yükselen dumanlar ve alevler, hem bölge sakinlerinde hem de tüm Türkiye'de büyük endişe yarattı. Ormanlık alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak ekipleri alarma geçirdi. Peki, 17 Temmuz 2025 itibarıyla Tekirdağ'daki orman yangını tamamen söndürüldü mü? Tekirdağ Şarköy orman yangını neden çıktı, son durum ne? İşte kamuoyunun merakla takip ettiği gelişmeler ve bölgeden son bilgiler…

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ORMAN YANGINI NEDEN ÇIKTI?

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Çokal Barajı mevkisinde başlayan orman yangını, bölgeyi alarma geçirdi. 15 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz kesinlik kazanmazken, teknik incelemelerin devam ettiği bildirildi. İlk bulgulara göre doğal faktörlerin yanı sıra insan kaynaklı ihmal ihtimali de değerlendiriliyor.

Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine Sofuköy, Kızılcaterzi, Şenköy ve Kocaali gibi çevre mahallelerde tahliye kararı alındı. Evler boşaltılırken, köylülerin hayvanları da güvenli bölgelere sevk edildi.

Tekirdağ Şarköy orman yangını neden çıktı

TEKİRDAĞ ŞARKÖY ORMAN YANGINI SON DURUM NE, SÖNDÜ MÜ?

Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 15 itfaiye aracı ve çok sayıda arazözle müdahale edildi. Bölgede toplam 279 personel görev aldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Ancak bölgede etkili olan sıcak hava ve rüzgâr, yeniden alevlenme riskini artırıyor. Bu nedenle soğutma çalışmaları gece boyunca sürdü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı açıklamada, yangının ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 hektarlık alanda etkili olduğunu ve bu alanın önemli bir kısmının ormanlık olduğunu söyledi. Vali Soytürk, yangının çevresinin tamamen sarıldığını ve yangın riskinin büyük oranda önlendiğini belirtti.

Tekirdağ Şarköy orman yangını son durum ne

AFAD, jandarma ve Orman İşletme ekipleri bölgede teyakkuz halindeyken, halkın tahliye edilen alanlara dönüşüne yönelik kontrollerin ardından izin verildi. Yetkililer, vatandaşları bölgede dikkatli olmaları ve anız yakma gibi faaliyetlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ Şarköy'de başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor, soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları önümüzdeki günlerde netleşecek.